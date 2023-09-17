Поставки в Россию грузинского вина сократились

Россия стала закупать меньше грузинского вина. По сравнению с прошлым годом, поставки снизились почти на 2%.

Поставки в Россию вина из Грузии в 2023 году немного снизились, следует из данных грузинской Национальной службы статистики.

За 10 месяцев этого года РФ приобрела 53,54 тыс тонн грузинского вина, это на 1,8% меньше прошлогодних показателей. Сумма экспорта составила $144 млн, что больше показателей 2022 года - $128,9 млн.

Вино занимает свыше четверти в общем объеме экспорта грузинских товаров в РФ, его доля - 26,3%.

При этом поставки безалкогольных напитков - минеральных вод и сладких газированных напитков, с начала года выросли в 1,4 раза до 166 тыс т.