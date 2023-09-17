Град побил виноградники в Грузии

Опубликовано: 20:59, 17 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сильный град выпал сегодня в Кахети. Точный размер ущерба пока не оценен. Однако сообщается о повреждении виноградников.

Град шел сегодня в течение трети часа на территории нескольких сел в Кварельском районе. Видео, на котором запечатлен природный катаклизм, разошлось по соцсетям.

Как пишут СМИ, от стихийного бедствия серьезно пострадали сельскохозяйственные растения.

Сумма ущерба пока не известна. Однако местные жители говорят, что градины повредили как однолетние, так и многолетние культуры. Пострадали и виноградники.