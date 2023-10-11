Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер провел рабочую встречу с главой Минэнерго Турции. Беседа с Альпарсланом Байрактаром состоялась на полях "Российской энергетической недели".
Участники встречи поговорили о перспективах успешно развивающегося сотрудничества в сфере газа.
Были отмечены стабильность и надежность поставок газа из РФ по "Голубому" и "Турецкому потокам.
"На встрече также шла речь о проекте создания в Турции международного газового хаба"
– пресс-служба Газпрома
Кроме того, в ходе форума Миллер встретился и с главой иранского Миннефти Джавадом Оуджи, который также возглавляет Совет директоров Национальной иранской нефтяной компании.
"Стороны обсудили мировую энергетическую повестку и рассмотрели перспективы взаимодействия Газпрома и NIOC"
– Газпром