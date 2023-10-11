Опубликовано: 20:18, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

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Глава Газпрома Алексей Миллер сегодня на полях "Российской энергетической недели" провел переговоры с руководителями профильных министерств Турции и Ирана. В числе прочих обсуждались "Голубой" и "Турецкий поток", а также проект газового хаба в Турции.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер провел рабочую встречу с главой Минэнерго Турции. Беседа с Альпарсланом Байрактаром состоялась на полях "Российской энергетической недели".

Участники встречи поговорили о перспективах успешно развивающегося сотрудничества в сфере газа.

Были отмечены стабильность и надежность поставок газа из РФ по "Голубому" и "Турецкому потокам.

"На встрече также шла речь о проекте создания в Турции международного газового хаба"

– пресс-служба Газпрома

Газпром

Кроме того, в ходе форума Миллер встретился и с главой иранского Миннефти Джавадом Оуджи, который также возглавляет Совет директоров Национальной иранской нефтяной компании.

"Стороны обсудили мировую энергетическую повестку и рассмотрели перспективы взаимодействия Газпрома и NIOC"

– Газпром