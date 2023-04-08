В эти дни Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" проводит XXIV Ясинскую международную научную конференцию по проблемам развития экономики и общества.

В кулуарах круглого стола, посвященного политическому и экономическому развитию Турции в новых реалиях, преподаватель департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, кандидат исторических наук Александр Кузнецов рассказал "Вестнику Кавказа" о перспективах взаимодействия Турции с Россией.

- Как изменились отношения России и Турции за последний год?

- Со времени начала проведения СВО изменилась и глобальная, и региональная ситуация. Значение Турции как партнера России в черноморском регионе постоянно возрастает. Турция контролирует проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы, в том числе российских, причем как гражданских, так и военных.

Турция оказывает большое влияние на Сирию, на регион Южного Кавказа, где неоднозначно развивается ситуация вокруг Карабаха. Что касается экономики, то речь идет о возможных путях обхода санкций в отношении Россией, параллельном импорте, экспорте в Европу энергоносителей, импорте каких-то европейский товаров, который ограничен из-за санкций. Думаю, что отношения с Турцией носят взаимовыгодный характер.

- Какой вы видите потенциал для развития этих отношений?

- Сегодня степень взаимосвязи наших государств гораздо выше, чем была 10 лет назад. У нас есть общие заделы в сфере безопасности: и Южный Кавказ, и Сирия. В экономике огромный потенциал: газопровод "Турецкий поток", строительство АЭС "Аккую" - мегапроект такой на сумму больше 15 млрд долларов. Здесь Турция является "всепогодным партнером". (Первый раз это выражение было применено относительно партнерства Китая и Пакистана, то есть какое правительство бы не пришло бы к власти в Пакистане, всё равно они будут с китайцами развивать отношения). То же самое можно сказать и по Турции: возглавлять страну может Партия справедливости и развития действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, и кемалисты, и правые кемалисты, и левые социал-демократы, но в интересах Турции - придерживается взаимовыгодного сотрудничества с Россией.

- То есть грядущие выборы не повлияют на отношения Москвы и Анкары?

- На первом этапе могут произойти несущественные изменения. В этом больше пиара, поскольку некоторые деятели оппозиции критикуют Россию, но это предвыборная риторика. Настоящие же представители элиты понимают, что отношения с Россией не надо ухудшать.

- В рамках круглого стола вы упомянули про параллельный импорт. Можно об это немного поподробнее?

- Я лично знаю нескольких бизнесменов, которые сейчас открывают для себя турецкое направление. Например, в России много цементных заводов, на которых было установлено немецкое или австрийское оборудование. Западные компании были вынуждены уйти с российского рынка, и сейчас прорабатываются планы покупки аналогичного турецкого оборудования. Без цемента не прожить: строительство у нас ведется большими темпами.

Кроме того, некоторые бизнесмены прорабатывают планы импорта запчастей для иномарок из Турции. Это могут быть немецкие автомобили и те запчасти, которые в Турции производятся по лицензии, например для BMW. Здесь может быть огромный список.