Почему Россия и Турция — союзники

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История отношений России и Турции переживала разные времена: периоды постоянных войн сменялись договорами о дружбе и борьбой с империализмом. Несмотря на непростые исторические связи, две страны сегодня являются экономическими партнерами и ключевыми фигурами на мировой шахматной доске.

Официальные отношения Российской Федерации и Турции ведут отсчет с 25 мая 1992 года, когда был подписан Договор о принципах взаимоотношений. Москва и Анкара подтвердили намерение укреплять добрососедские связи и содействовать стабильности в регионе, оно остается в силе и в настоящее время.

В 1990-е годы и дальше отношения между странами продолжали углубляться, несмотря на ряд противоречий и конфликтных ситуаций, в которые были вовлечены Москва и Анкара.

Путин и Эрдоган: история отношений

Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию в 2004 году завершился принятием Совместной декларации об углублении дружбы и многопланового партнерства.

Через пять лет государства подписали Совместную декларацию о продвижении отношений и дружбы между Россией и Турцией. В 2010 году лидеры двух стран учредили Совет сотрудничества высшего уровня, благодаря которому Москва и Анкара координируют реализацию совместных проектов и развивают главные направления между государствами.

Встречи президентов, премьер-министров, глав МИД и других официальных лиц стали частым явлением во взаимоотношениях России и Турции. После 2003 года, когда премьером Турции стал Реджеп Тайип Эрдоган, двусторонние отношения заметно активизировались.

Взаимные визиты Путина в Турцию в декабре 2004 года и Эрдогана в январе 2005 года лишь подтвердили эти намерения. Следующий визит Эрдогана состоялся в августе 2008 года, он встретился с президентом Медведевым и премьером Путиным. Уже в следующем году с государственным визитом в Россию прибыл президент Турции Абдулла Гюль, в ходе которого он побывал в том числе в Татарстане.

В 2010-е встречи официальных лиц России и Турции стали уже обычным явлением. Помимо двусторонних переговоров Путина и Эрдогана, проходили встречи министров, глав правительств, председателей парламента обеих стран. Одной из знаковых встреч можно назвать визит Эрдогана в августе 2019 года на аэрокосмический салон МАКС-2019 в Жуковском. Турецкому лидеру, помимо фестиваля и встречи с Путиным, запомнился и вкус мороженого. Стоит добавить, что в том году Эрдоган приезжал в Россию целых пять раз: в январе, феврале, апреле, августе и сентябре.

Сайт Кремля

В 2020-е годы лидеры и министры двух государств, несмотря на международные вызовы, продолжили свои контакты, как в очном формате, так и через телефонные разговоры и видеоконференции.

Необходимо отметить, что открытие и запуски значимых для обеих стран проектов не обходились без участия президентов двух стран. Так, в 2005 году Путин и Эрдоган участвовали в открытии газопровода "Голубой поток" в Самсуне, в 2020 году - в вводе в эксплуатацию "Турецкого потока", в 2021 - в запуске строительства АЭС "Аккую". В этом году главы государств также примут участие в церемонии загрузки ядерного топлива на атомной станции "Аккую".

Политика

Российско-турецкое сотрудничество на международном уровне переживало не только триумфы, но и кризисы. В ряде вопросов, в частности, по украинскому кризису, позиции Москвы и Анкары не сходятся. Так, официальные лица Турции не раз говорили о непризнании итогов референдума в Крыму в 2014 году и приверженности сохранению территориальной целостности Украины.

С самым серьезным кризисом страны столкнулись в ноябре 2015 года. Тогда причиной ухудшения отношений стал сбитый турецкими ВВС над Сирией российский истребитель Су-24 ВКС России. Данный инцидент негативно отразился на всех сферах двусторонних отношений. Были введены запреты на чартерные рейсы в Турцию, продажи турпутевок, также был отменен безвизовый режим. Помимо этого, были введены санкции в отношении турецкой продукции. Кризис приостановил и реализацию "Турецкого потока" и АЭС "Аккую".

Отношения между странами разморозились летом 2016 года, когда Эрдоган отправил Путину письмо, где выразил заинтересованность в возобновлении отношений и урегулировании ситуации. Затем последовал телефонный разговор лидеров двух стран, подтвердивший готовность сторон восстановить двусторонние связи, и личная встреча президентов в Санкт-Петербурге в августе 2016 года.

Сайт Кремля

С того же года Россия и Турция активно взаимодействуют в сирийском вопросе. Появление комиссии по мониторингу режима прекращения огня, меморандум об обеспечении безопасности полетов военной авиации, совместная работа по ликвидации террористических группировок в Сирии сблизили Анкару и Москву в вопросах сирийского урегулирования. А в октябре 2019 года страны подписали документ о создании буферной зоны на севере Сирии.

Несмотря на резкое обострение отношений в 2020 году из-за гибели турецких военных после авиаудара, который был нанесен предположительно силами ВКС РФ, Анкара и Москва сумели найти точки соприкосновения и решить ситуацию мирным путем при помощи соглашения 5 марта 2020 года.

Стоит добавить, что Россия и Турция на сегодняшний день действуют по вопросам сирийского кризиса в рамках Астанинской группы. Проводятся встречи глав МИД и других представителей обеих стран, на которых обсуждаются пути и выходы из данной проблемы.

Успешно движется диалог России и Турции по ситуации на Южном Кавказе. Это сыграло свою роль в урегулировании ситуации вокруг Карабаха. Обе страны, приверженные территориальной целостности Азербайджана и установлению дружественных отношений между Баку и Ереваном, выступают как главные миротворцы в регионе. И создание совместного российско-турецкого мониторингового центра в Карабахе заложило основу для нормализации отношений между Азербайджаном и Армении.

Что касается украинского вопроса, то Анкара не признает ни Крымский референдум 2014 года, ни вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Тем не менее, Анкара выступает за урегулирование конфликта на Украине и начало переговорных процессов между Киевом и Москвой. Это было наглядно продемонстрировано, когда Турция сначала организовала встречу глав МИД России и Украины, затем предоставила площадку для переговоров московской и киевской делегации, а далее стала одним из гарантов "зерновой сделки".

Экономика

Экономическое партнерство России и Турции переживает самый лучший период за всю историю отношений двух стран. Это обусловлено совместными проектами, прокладкой трубопроводов и строительством значимых объектов. Вопросами двустороннего сотрудничества в торговле и экономике занимается Смешанная комиссия.

Нельзя не отметить и заинтересованность Турции в экономическом сотрудничестве с российскими регионами. Турецкие компании и фирмы активно расширяют партнерство с Татарстаном, Башкортостаном, республиками СКФО и другими российскими субъектами. В ответ, российские корпорации "Газпром", ЛУКОЙЛ, "Росатом", ГАЗ, "Магнитогорский металлургический комбинат" развивают многомиллиардные проекты на территории Турции.

Активно развиваются и торговые связи двух стран. Экспорт в Россию бьет рекорды каждый месяц, а после ухода иностранных компаний из России в результате начала СВО на Украине турецкий рынок стал их "заместителем". Страна экспортирует фрукты, овощи и другие товары растительного происхождения, продукцию легкой промышленности, средства бытовой химии и автомобильные детали для заводов КАМАЗ и АвтоВАЗ.

В свою очередь Турция заинтересована в российских энергоресурсах. Итогом стали "Голубой" и "Турецкий поток". Также идет активное строительство атомной станции "Аккую". Кроме того, на территории республики сегодня строится газовый хаб, через который голубое топливо будет поступать в Европу.

Помимо энергоносителей, Анкара закупает у России и оружие. В 2021 году Турция приобрела российские системы С-400, что сильно обеспокоило Вашингтон. По словам Эрдогана, С-400 был куплен после того, как США отказали Анкаре в продаже ЗРК Patriot.

Нельзя не сказать и о туризме: турецкие курорты пользовались спросом у россиян задолго до пандемии коронавиурса, что сыграло одну из важных ролей в отмене визового режима между странами. После закрытия европейского неба для российских самолетов и введения визовых ограничений, поток российских туристов в Турцию заметно вырос. На сегодняшний день именно Турция является главным направлением российского международного туризма.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Добавим и то, что, помимо политических и экономических связей, Россия и Турция активно взаимодействуют и по другим направлениям. Это было наглядно показано во время мощных землетрясений в феврале 2023 года на юго-востоке Турции. Россия была одной из первых стран, которая предложила помощь. Москва направила в пострадавшие районы спасательную миссию, а жители России активно собирали гуманитарную помощь для людей, которые из-за трагедии лишились крова.