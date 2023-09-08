Лавров рассказал о попытке подорвать «Турецкий поток»

Опубликовано: 16:31, 8 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российские власти обладают данными о том, что газопроводы «Турецкий и Голубой поток» пытались взорвать. Также пытались атаковать военные корабли, которые патрулируют зону прохождения газовых труб.

Глава МИД России сообщил о наличии данных у российских властей о попытке взрыва на газопроводах «Турецкий и Голубой поток».

«Сейчас, когда все требуют, чтобы мы разрешили им опять экспортировать зерно, мы им не запрещаем, просто мы их не будем пропускать по гуманитарным коридорам, которые были открыты и которые <...> использовались для запуска этих аппаратов надводных и подводных для атаки не только наших судов военных, но и гражданских»

– Сергей Лавров

Далее министр пояснил, что атаковать пытались и военные корабли, патрулировавшие зону прохождения газопроводов.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что серьезного международного расследования данных фактов нет.