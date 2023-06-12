"Турецкий поток" возобновил прокачку газа

Опубликовано: 13:23, 12 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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"Газпром" завершил профилактику "Турецкого потока" и возобновил прокачку газа в направлении Турции. Технические работы продлились семь дней.

"Турецкий поток" вернулся к работе после недельной профилактики.

"Плановые профилактические работы на газопроводе "Турецкий поток", запланированные на период с 5 по 12 июня, завершены. Транспортировка газа сегодня возобновлена"

– Газпром

Ранее российская компания согласовала проведение техобслуживания трубы со всеми заинтересованными сторонами.

По трубопроводу газ из России идет в Турцию, а также в ряд европейских стран - Болгарию, Сербию, Венгрию, Румынию, Грецию. Мощность газопровода – 31,5 млрд куб м в год, он был запущен в 2020 году.