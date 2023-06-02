Опубликовано: 12:30, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Газпром остановит прокачку по Турецкому потоку. Прокачка газа остановится в понедельник, 5 июня, и продлится до 12 июня. Это связано с началом планового техобслуживания.

С 5 по 12 июня текущего года будет приостановлена прокачка российского газа по трубопроводу "Турецкий поток", сообщает пресс-служба "Газпрома".

Как заявили в холдинге, приостановка транспортировки газа по трубопроводу связана с проведением ежегодных плановых работ по профилактике неисправностей системы.

В "Газпроме" добавили, что ежегодное техническое обслуживание было заранее обговорено со всеми заинтересованными сторонами.

О приостановке прокачки газа по "Турецкому потоку" еще в марте сообщали газовые операторы Венгрии и Болгарии.

Что такое Турецкий поток

"Турецкий поток" – газовый трубопровод, предназначенный для поставок российского газа в Турцию и ряд европейских стран транзитом через Турецкую Республику. Газопровод пролегает по дну Черного моря.

Исток "Турецкого потока" находится в Анапском районе Краснодарского края и достигает европейской части Турции. Его протяженность составляет порядка 1,1 тыс км. Он состоит из двух ниток с мощностью 31,5 млрд кубометров газа в год.