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Израиль будет добывать газ из нового месторождения

Израиль будет добывать газ из нового месторождения
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Израиле в Средиземном море открыто новое месторождение газа "Катлан", разрабатывать его будет греко-британская энергетическая компания Energean, сообщило Минэнерго страны.

Впервые за восемь лет в Израиле открыто новое месторождение природного газа "Катлан" в Средиземном море, сообщает пресс-служба министерства энергетики страны.

По предварительным данным, объем голубого топлива месторождения оценивается в 68 млрд кубометров, отметили в министерстве, передает Trend.

Разработка месторождения начнется в кратчайшие сроки, разрешение начать разработку "Катлана" уже выдано греко-британской энергетической компании Energean, которая пообещала максимально ускорить старт добычи.

Потенциал для открытия в водах Средиземного моря новых месторождений остается, заявил министр национальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов Израиля Исраэль Кац.

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