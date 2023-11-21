Вестник Кавказа

Путин рассказал о высоком уровне партнерства с Турцией

Путин рассказал о высоком уровне партнерства с Турцией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отношения России и Турции находятся на высоком уровне, и обе стороны настроены развивать их. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин.

Москва и Анкара намерены и далее развивать отношения, особую важность имеет двустороннее сотрудничество в энергетике. Об этом заявил президент РФ.

По словам Владимира Путина, российско-турецкое партнерство, вышедшее на высокий уровень, реализуется в том числе благодаря долгому опыт эффективного взаимодействия, распространяющегося на самые разные области.

"Причем обе стороны настроены и далее развивать связи на принципах добрососедства, партнерства и взаимной выгоды"

– президент РФ

Глава государства констатировал, что в ходе контактов с турецким коллегой, которые происходят регулярно, затрагиваются все ключевые вопросы сотрудничества.

Россия и Турция: сотрудничество в энергетике

Особое внимание российский лидер уделил сотрудничеству в энергетической сфере.

Он напомнил о строительстве первой турецкой АЭС Аккую – его ведет Росатом. Путин отметил взаимодействие и в газовой сфере, имея в виду "Голубой" и "Турецкий потоки". Глава государства указал на активную работу по созданию в Турции газового хаба.

"И у нас еще много-много других интересных проектов, совместных начинаний, в том числе и в сфере торговли, и в сфере высоких технологий"

– Владимир Путин

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