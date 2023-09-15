Вестник Кавказа

АЭС "Аккую" в Турции войдет в коммерческую эксплуатацию в 2025 году

АЭС "Аккую" в Турции войдет в коммерческую эксплуатацию в 2025 году
© Фото: Аккую Нуклеар
Первая АЭС в Турции начнет продавать электричество через два года. Старт коммерческого использования АЭС "Аккую" запланирован на лето 2025 года.

Летом 2025 года в Турции планируют начать использовать первую в стране АЭС "Аккую" в коммерческих целях.

"Наш главный приоритет - безопасность. В 2025 году мы должны ввести первый блок в полную коммерческую эксплуатацию. По договору купли-продажи электроэнергии мы должны предоставить первую электроэнергию в июле 2025 года"

– замглавы АЭС по сооружению АО Аккую Нуклеар Дмитрий Романец

Первый энергоблок будет запущен на турецкой атомной электростанции в будущем году.

Плановый срок службы АЭС - 60 лет, однако сроки ее эксплуатации могут быть продлены до 80 лет.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
2265 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы