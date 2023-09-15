Турция выбрала "Росатом" для второй АЭС

Опубликовано: 9:30, 15 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Росатом" имеет опыт строительства в Турции АЭС "Аккую", сегодня переговоры идут по строительству второй АЭС в Синопе. В Минэнерго Турции отметили большой профессионализм и опыт российской госкорпорации.

Турция и госкорпорация "Росатом" обсуждают строительство второй турецкой АЭС, российская сторона уже построила АЭС "Аккую" и имеет большой опыт, поделился глава Минэнерго страны Алпарслан Байрактар.

Вторая АЭС в Турции появится в Синопе на берегу Черного моря. "Росатом" предлагает возвести аналогичную "Аккую" станцию, включающую четыре энергоблока.

"В настоящее время мы ведем переговоры с русскими, с Росатомом, потому что у Росатома есть огромный опыт работы на АЭС "Аккую". Конечно, компания "Аккую" - это профессионалы и инженеры. Их партнеры по этому проекту, их подрядчики имеют преимущество, потому что они знают, как построить атомную электростанцию в Турции"

– министр

Он добавил, что другие страны, например Китай и Южная Корея, продолжают проявлять интерес к проекту. Важным параметром для Турции является локализация.

"Конечно, мы хотели бы получить более выгодное предложение в смысле большей локализации, в проекте "Аккую" мы достигли определенной локализации. Во втором и третьем проектах мы хотим добиться большей локализации"

– Байрактар

Как объяснил министр, в приоритете возможности трудоустройства людей в стране, новые возможности для бизнеса - строителей, промышленных компаний, производителей, пишет ТАСС.

"Мы хотели бы создать более широкую ядерную экосистему в Турции. И в ходе этих обсуждений мы также хотели бы видеть более конкурентоспособные цены на энергию. Но, тем не менее, мы заинтересованы в развитии этих проектов в Турции"

– Байрактар