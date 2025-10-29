Казахстан восстановит беспошлинный режим на ввоз российских нефтепродуктов

Депутаты мажилиса Казахстана разрабатывают закон, согласно которому на нефтепродукты из России не будут накладывать пошлины при их ввозе в страну. Это позволит обеспечивать бесперебойные поставки топлива в республику.

Законопроект об отмене пошлин на поставки российских нефтепродуктов разрабатывают в мажилисе Казахстана. Парламентарии считают, что льготный режим для импорта топлива из России позволит обеспечивать страну необходимыми объемами нефтепродуктов на постоянной основе.

Об этом заявил глава комитета по экологии мажилиса Едил Жанбыршин.

"В рамках соглашения предусмотрена возможность беспошлинных поставок российских нефтепродуктов, что будет способствовать стабильному обеспечению внутреннего рынка Казахстана необходимыми объемами топлива"

- Едил Жанбыршин

Отметим, что с 2010 по 2024 год между Казахстаном и Россией действовал документ о беспошлинном импорте нефтепродуктов.