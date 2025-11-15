Северный Кавказ возглавил рейтинг здорового образа жизни в РФ

Дагестан, Чечня и Ингушетия из года в год не покидают первую тройку рейтинга регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни.
Первые позиции во всероссийском рейтинге уровня распространенности практик здорового образа жизни заняли Дагестан, Чечня и Ингушетия.
Аналитики отметили, что жители Северного Кавказа неизменно не покидают лидирующие позиции вовлеченности населения в осознанную заботу о здоровье и самочувствии.
Методология расчета основывалась на ряде показателей, включая:
- потребление алкогольной и табачной продукции;
- уровень распространения наркотической зависимости;
- количество населения, активно занимающегося спортом;
- долю преступлений в состоянии того или иного вида опьянения;
- условия труда, непосредственно влияющие на здоровье.
Данные, на основе которых были выведены расчеты и сформирован рейтинг, были взяты из источников Росстата, МВД и Минспорта, пишет РИА Новости.