Северный Кавказ возглавил рейтинг здорового образа жизни в РФ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестан, Чечня и Ингушетия из года в год не покидают первую тройку рейтинга регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни.

Первые позиции во всероссийском рейтинге уровня распространенности практик здорового образа жизни заняли Дагестан, Чечня и Ингушетия.

Аналитики отметили, что жители Северного Кавказа неизменно не покидают лидирующие позиции вовлеченности населения в осознанную заботу о здоровье и самочувствии.

Методология расчета основывалась на ряде показателей, включая:

  • потребление алкогольной и табачной продукции;
  • уровень распространения наркотической зависимости;
  • количество населения, активно занимающегося спортом;
  • долю преступлений в состоянии того или иного вида опьянения;
  • условия труда, непосредственно влияющие на здоровье.

Данные, на основе которых были выведены расчеты и сформирован рейтинг, были взяты из источников Росстата, МВД и Минспорта, пишет РИА Новости.

