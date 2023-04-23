Вестник Кавказа

Хамзат Чимаев готов сразиться за пояс чемпиона

Хамзат Чимаев готов сразиться за пояс чемпиона
© Фото: кадр из видео UFC Eurasia
В будущем 2025 году боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев может выйти в октагон, чтобы сразиться за титул чемпиона организации в среднем весе.

Боец UFC Хамзат Чимаев, уроженец Чечни, может сразиться за титул чемпиона организации в среднем весе в 2025 году. 

"Бой за титул может пройти в Австралии на UFC 312. Мы рассматриваем такую возможность. Ждем решения от UFC"

- команда спортсмена

Хамзат Чимаев родился в Чечне, но сейчас выступает под флагом ОАЭ, он занимает третье место в рейтинге среднего веса UFC. У 30-летнего бойца 14 побед и ни одного поражения, передает ТАСС. 

Ранее на турнире UFC 308 Хамзат Чимаев болевым приемом досрочно победил австралийца Роберта Уиттаткера.

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