Хамзат Чимаев готов сразиться за пояс чемпиона

В будущем 2025 году боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев может выйти в октагон, чтобы сразиться за титул чемпиона организации в среднем весе.

Боец UFC Хамзат Чимаев, уроженец Чечни, может сразиться за титул чемпиона организации в среднем весе в 2025 году.

"Бой за титул может пройти в Австралии на UFC 312. Мы рассматриваем такую возможность. Ждем решения от UFC"

- команда спортсмена

Хамзат Чимаев родился в Чечне, но сейчас выступает под флагом ОАЭ, он занимает третье место в рейтинге среднего веса UFC. У 30-летнего бойца 14 побед и ни одного поражения, передает ТАСС.

Ранее на турнире UFC 308 Хамзат Чимаев болевым приемом досрочно победил австралийца Роберта Уиттаткера.