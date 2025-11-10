Глобальный климатический саммит 2026 года СОР31 пройдет в Турции

Турецкая Республика станет председателем глобального климатического саммита СОР31 в следующем году, сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе в эфире австралийского радио.
Согласно информации, саммит 2026 года пройдет в турецкой Анталье, межправительственные переговоры о его проведении будут возглавлены австралийской стороной. Мероприятия, предшествующие СОР, состоятся в Тихоокеанском регионе.
По словам австралийского премьера, проведение подобного мероприятия – большая победа как для Австралии, так и для Турции.
Напомним, что 30-я конференция ООН по изменению климата, или глобальный климатический саммит СОР30, проходит с 10 по 21 ноября текущего года в городе Белем, Бразилия. Основной темой мероприятия стали процессы регулирования проблем климатического и экологического характера.