Глобальный климатический саммит 2026 года СОР31 пройдет в Турции

В Турции в следующем году состоится глобальный климатический саммит СОР31, переговоры между правительствами об этом возглавит Австралия.

Турецкая Республика станет председателем глобального климатического саммита СОР31 в следующем году, сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе в эфире австралийского радио.

Согласно информации, саммит 2026 года пройдет в турецкой Анталье, межправительственные переговоры о его проведении будут возглавлены австралийской стороной. Мероприятия, предшествующие СОР, состоятся в Тихоокеанском регионе.

По словам австралийского премьера, проведение подобного мероприятия – большая победа как для Австралии, так и для Турции.

Напомним, что 30-я конференция ООН по изменению климата, или глобальный климатический саммит СОР30, проходит с 10 по 21 ноября текущего года в городе Белем, Бразилия. Основной темой мероприятия стали процессы регулирования проблем климатического и экологического характера.