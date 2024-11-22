Климатический саммит 2025: что нужно знать о СОР30?

Сегодня в бразильском городе Белен стартовала 30-я конференция ООН по изменению климата (СОР30). Расскажем, что такое СОР30, кто участвует в саммите, что обсудят на СОР30, а также какова в 2025 году ситуация с ОНУВ, климатическим финансированием, ископаемым топливом и изменением климата.

Это событие знаменует собой символическое возвращение к истокам - именно в Бразилии, на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в 1992 году, была принята Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН).

Что такое СОР30?

СОР30 - 30-я Конференция сторон в рамках РКИК ООН. Это крупнейшая международная встреча, посвященная климатическим проблемам. СОР, или Конференция сторон, - это ежегодный форум стран, подписавших РКИК ООН. Этот договор впервые признал изменение климата глобальной угрозой и закрепил принцип "общей, но дифференцированной ответственности", возлагающий на развитые страны историческую ответственность за большую часть выбросов.

Первая СОР состоялась в Берлине в 1995 году, и с тех пор эти встречи превратились в ключевую площадку для климатических переговоров, кульминацией которых стало Парижское соглашение 2015 года. Бразилия, как принимающая сторона СОР30, намерена подчеркнуть жизненно важную роль тропических лесов, которые продолжают подвергаться угрозе из-за вырубки, добычи полезных ископаемых и расширения сельского хозяйства.

Где и когда проходит СОР30?

Саммит СОР30 проходит с 10 по 21 ноября 2025 года в бразильском городе Белем, штат Пара, который расположен в сердце Амазонии. Выбор Белена в качестве места проведения не случаен. Проведение климатического саммита в “городе-воротах в Амазонию”, имеет глубокий символический смысл. Саммит в том числе призван привлечь внимание мирового сообщества к жизненно важной роли тропических лесов в регулировании климата планеты и к угрозам, с которыми они сталкиваются. Проведение конференции в Бразилии было утверждено еще в начале 2023 года. При этом площадка для проведения СОР31 в 2026 году до сих пор не утверждена, но среди главных кандидатов - Турция.

Кто участвует в СОР30?

Для участия в саммите зарегистрировались свыше 50 тысяч человек из более чем 190 стран, включая дипломатов, политиков, журналистов и экспертов по климату. Зачастую на таких конференциях страны объединяются в группы для переговоров по вопросам климата. Такие группы формируются по географическому или экономическому принципу, например, Группа 77+Китай, а также группы, представляющие наименее развитые страны и малые островные развивающиеся государства. Решения принимаются путем достижения консенсуса, и эти блоки позволяют более эффективно отстаивать интересы своих членов.

Также значительную роль играют Африканская группа и группа BASIC (Бразилия, ЮАР, Индия и Китай). Примечательно отсутствие официальной делегации США. После заявления президента Трампа о выходе из Парижского соглашения США отошли от своей лидерской роли, и их место пытаются занять другие крупные экономики. При этом на конференции в неофициальном качестве от США присутствует губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Делегацию Азербайджана, принявшего в прошлом году COP29, на конференции представляет председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, а делегацию Армении - замминистра иностранных дел Роберт Абисогомонян.

Какова повестка СОР30?

Бразилия сформулировала амбициозную повестку в 145 пунктов, сместив фокус с установления новых целей на реализацию данных ранее обещаний. Одной из главных тем форума станет официальное признание того, что мир не справляется с задачей удержать потепление в пределах 1,5C, и необходимы срочные меры по исправлению ситуации.

Центральной инициативой президента Лулы да Силвы является создание фонда "Вечных тропических лесов". Цель - собрать $25 млрд начального финансирования, чтобы за счет привлечения частного капитала создать общий фонд в $125 млрд для выплат странам и местным сообществам за сохранение существующих лесов. Хотя Германия и Норвегия уже пообещали около 1 млрд евро каждая, проект столкнулся с трудностями: США участвовать не будут, а Великобритания отказалась предоставлять средства на данном этапе.

Бразилия также представила на саммите концепцию этической инвентаризации. Инициатива, находящаяся в ведении министра охраны окружающей среды Марины Силвы, призвана оценить моральные, этические и культурные аспекты климатического кризиса, уделяя особое внимание его воздействию на уязвимые слои населения. Еще одной важной темой будут выбросы метана. Несмотря на то что потенциал воздействия метана на глобальное потепление в 80 раз выше, чем у углекислого газа, однако Бразилия, обладающая крупным сельскохозяйственным сектором, проявляет мало энтузиазма в решении этой проблемы. Снижение выбросов метана и его утилизация также достигаются путем минимизации сжигания попутного нефтяного газа за счет его переработки, устранения утечек на объектах нефтегазовой отрасли и угольных шахтах, а также сбора и использования метана с мусорных свалок.

Какова ситуация с ОНУВ?

СОР30 проходит в ключевой момент пятилетнего цикла Парижского соглашения, когда страны должны представлять пересмотренные национально определяемые вклады (ОНУВ). Хотя большинство крупных стран представили свои планы к началу саммита, общая картина остается тревожной. Согласно оценке ООН, совокупные представленные ОНУВ позволят сократить глобальные выбросы лишь на 10% к 2035 году, что катастрофически далеко от необходимых 60% для сохранения цели в 1.5C. Если все цели будут выполнены, это приведет к потеплению на 2.5C, а если учитывать только цели с четкими механизмами реализации - на 2.8C. Таким образом, одна из главных задач Бразилии - наметить четкий путь, как от этих недостаточных обязательств перейти к реальным действиям.

Климатическое финансирование - что происходит?

Вопрос климатического финансирования был центральным на СОР29 в Баку, где после сложных переговоров была установлена новая коллективная количественная цель: мобилизовать $1.3 трлн в год к 2035 году для развивающихся стран из различных государственных и частных источников. Чтобы обеспечить преемственность, председательства Азербайджана и Бразилии совместно опубликовали "Дорожную карту от Баку до Белена", содержащую более 50 рекомендаций по достижению этой цели. Эти предложения включают привлечение средств от производителей нефти и газа, а также введение сборов с часто летающих пассажиров.

Каков прогресс по ископаемому топливу?

На СОР28 в Дубае в 2023 году страны впервые согласовали формулировку о поэтапном отказе от ископаемого топлива. Однако отсутствие конкретных сроков и деталей позволило некоторым странам-производителям нефти и газа трактовать это решение как необязательное. В этом году Бразилия, как председатель, занимает осторожную позицию, опасаясь, что повторное открытие этой темы может привести к расколу. Возможным решением может стать создание отдельного форума, который в течение нескольких последующих лет разработал бы конкретный план такого перехода, вместо того чтобы пытаться достичь консенсуса за две недели саммита.

Как изменение климата проявило себя в 2025 году?

СОР30 проходит на фоне тревожащих климатических событий, подчеркивающих срочность проблемы. В апреле 2025 года Индия и Пакистан пережили аномально раннюю и интенсивную волну жары, достигшую пика в 48C в Раджастхане, что привело к гибели сотен людей и гибели урожая. Лето в Европе также было экстремальным: в Лиссабоне температура превышала 46C, а в Лондоне продолжительная жара в конце июня стала причиной примерно 260 дополнительных смертей. Лесные пожары в Средиземноморье опустошили обширные территории, потребовав эвакуации более 100 тысяч человек и приведя к гибели десятков людей. Турция столкнулась с одной из самых сильных засух за последние 52 года, что создало колоссальную нагрузку на сельское хозяйство и производство энергии. Ураган "Мелисса" в Карибском бассейне и супертайфуны в Юго-Восточной Азии стали еще одним напоминанием о растущей силе стихийных бедствий.