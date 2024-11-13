Что такое климатическое финансирование и для чего оно нужно?

До конца COP29 в Баку остается всего один день, и странам предстоит принять решение по важному вопросу: сколько денег выделить на борьбу с проблемами климата? Поддержка окружающей среды - задача дорогостоящая, и ежегодно она вызывает жаркие дебаты. Что такое климатическое финансирование, как оно работает, кто платит, а кто получает деньги:

Климат стоит денег

Цель Парижского климатического соглашения - удержать рост средней температуры на планете в рамках 1,5°C, поскольку в противном случае человечество и природа столкнутся с катастрофами, в том числе наводнениями, природными пожарами, извержениями вулканов и таянием ледникового покрова. Однако для того, чтобы обратить вспять многовековые итоги промышленной революции и развития технологий, необходимы колоссальные деньги.

В 2009 году на COP15 в Копенгагене стороны климатического соглашения договорились выделять на климатические цели по $ 100 млрд в год вплоть до 2020 года. На COP21 в Париже в 2015 году государства-участники конференции пересмотрели сроки предоставления суммы в $100 млрд: они были продлены до 2025 года. Одно из основных ожиданий от COP29 в Баку - согласование новой коллективной количественной цели по финансированию.

Кто кому платит за климат?

Деньги, которые носят название климатическое финансирование, в рамках Рамочной конвенции ООН должны выделять 24 страны с высоким доходом. Среди них:

Австралия

Канада

Европейский союз

Финляндия

Ирландия

Швейцария

Япония

Швеция

Новая Зеландия

Исландия

США

Великобритания.

Получателями климатических финансов выступают большинство остальных стран Рамочной конвенции ООН по климату. Однако за последние 30 лет, с тех пор как были определены 24 развитых государства, обязательством которых является обеспечение климатического финансирования, многие другие страны, в эту категорию не попавшие, значительно улучшили свои экономические показатели и, соответственно, тоже могут быть добавлены в список доноров для всё еще развивающихся стран. Например, Саудовская Аравия, ОАЭ, Китай и т.д.

Как осуществляется финансирование?

Климатическое финансирование может осуществляться разными способами, посредством государственных и частных вложений, а также займов, грантов, кредитов и финансирования странами-донорами через многосторонние платформы. На сегодняшний день основные международные органы, через которые происходит финансирование, это:

Зеленый климатический фонд

Азиатский фонд развития

Всемирный банк

Глобальный экологический фонд

Адаптационный фонд.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На что выделяются климатические финансы?

В рамках Парижского соглашения 2015 года страны-участницы Рамочной конвенции ООН об изменении климата признали необходимость предотвращения, минимизации и устранения потерь и ущерба из-за изменения климата. На сегодняшний день большая часть климатических финансов выделяется на борьбу с последствиями изменения климата, а не на адаптацию к ним и их предотвращение.

Что такое новая коллективная количественная цель климатического финансирования?

Новая коллективная количественная цель климатического финансирования (НККЦ) - это деньги, которые, согласно экспертным исследованиям, необходимы для борьбы с климатическими изменениями до 2030 года. По одним оценкам, сумма составляет $5,8-5,9 трлн, по другим - от $8 до $13 трлн. Конференция ООН по торговле и развитию определила приблизительную сумму в $ 1,55 трлн. в год до 2030 года. Индия и Арабские государства, в частности, призывают развитые страны выделять до $1 трлн в год для развивающихся стран на климатические нужды.

Почему сложно принять НККЦ?

Одобрение новой суммы финансирования климатических изменений - сложная задача по многим причинам.

В связи с экономическим развитием назрела необходимость пересмотра стран-доноров, в список которых могут быть включены многие государства, добившиеся значительного экономического роста. Не до конца понятно, в какой форме должно предоставляться такое значительное финансирование: в виде кредитов или грантов. Необходимо создание более простых механизмов получения климатического финансирования, поскольку на сегодняшний день для многих развивающихся стран они очень сложные и фактически неосуществимые. НККЦ должна предусматривать конкретные финансовые цели и временные рамки их достижения. Необходим механизм, который смог бы оценивать эффективность мер, предпринимаемых за счет климатического финансирования. Нужна структура, которая будет следить за выполнением странами своих финансовых обязательств.