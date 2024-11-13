Что такое климатическое финансирование и для чего оно нужно?

Климат стоит денег
Цель Парижского климатического соглашения - удержать рост средней температуры на планете в рамках 1,5°C, поскольку в противном случае человечество и природа столкнутся с катастрофами, в том числе наводнениями, природными пожарами, извержениями вулканов и таянием ледникового покрова. Однако для того, чтобы обратить вспять многовековые итоги промышленной революции и развития технологий, необходимы колоссальные деньги.
В 2009 году на COP15 в Копенгагене стороны климатического соглашения договорились выделять на климатические цели по $ 100 млрд в год вплоть до 2020 года. На COP21 в Париже в 2015 году государства-участники конференции пересмотрели сроки предоставления суммы в $100 млрд: они были продлены до 2025 года. Одно из основных ожиданий от COP29 в Баку - согласование новой коллективной количественной цели по финансированию.
Кто кому платит за климат?
Деньги, которые носят название климатическое финансирование, в рамках Рамочной конвенции ООН должны выделять 24 страны с высоким доходом. Среди них:
- Австралия
- Канада
- Европейский союз
- Финляндия
- Ирландия
- Швейцария
- Япония
- Швеция
- Новая Зеландия
- Исландия
- США
- Великобритания.
Получателями климатических финансов выступают большинство остальных стран Рамочной конвенции ООН по климату. Однако за последние 30 лет, с тех пор как были определены 24 развитых государства, обязательством которых является обеспечение климатического финансирования, многие другие страны, в эту категорию не попавшие, значительно улучшили свои экономические показатели и, соответственно, тоже могут быть добавлены в список доноров для всё еще развивающихся стран. Например, Саудовская Аравия, ОАЭ, Китай и т.д.
Как осуществляется финансирование?
Климатическое финансирование может осуществляться разными способами, посредством государственных и частных вложений, а также займов, грантов, кредитов и финансирования странами-донорами через многосторонние платформы. На сегодняшний день основные международные органы, через которые происходит финансирование, это:
- Зеленый климатический фонд
- Азиатский фонд развития
- Всемирный банк
- Глобальный экологический фонд
- Адаптационный фонд.
На что выделяются климатические финансы?
В рамках Парижского соглашения 2015 года страны-участницы Рамочной конвенции ООН об изменении климата признали необходимость предотвращения, минимизации и устранения потерь и ущерба из-за изменения климата. На сегодняшний день большая часть климатических финансов выделяется на борьбу с последствиями изменения климата, а не на адаптацию к ним и их предотвращение.
Что такое новая коллективная количественная цель климатического финансирования?
Новая коллективная количественная цель климатического финансирования (НККЦ) - это деньги, которые, согласно экспертным исследованиям, необходимы для борьбы с климатическими изменениями до 2030 года. По одним оценкам, сумма составляет $5,8-5,9 трлн, по другим - от $8 до $13 трлн. Конференция ООН по торговле и развитию определила приблизительную сумму в $ 1,55 трлн. в год до 2030 года. Индия и Арабские государства, в частности, призывают развитые страны выделять до $1 трлн в год для развивающихся стран на климатические нужды.
Почему сложно принять НККЦ?
Одобрение новой суммы финансирования климатических изменений - сложная задача по многим причинам.
- В связи с экономическим развитием назрела необходимость пересмотра стран-доноров, в список которых могут быть включены многие государства, добившиеся значительного экономического роста.
- Не до конца понятно, в какой форме должно предоставляться такое значительное финансирование: в виде кредитов или грантов.
- Необходимо создание более простых механизмов получения климатического финансирования, поскольку на сегодняшний день для многих развивающихся стран они очень сложные и фактически неосуществимые.
- НККЦ должна предусматривать конкретные финансовые цели и временные рамки их достижения.
- Необходим механизм, который смог бы оценивать эффективность мер, предпринимаемых за счет климатического финансирования.
- Нужна структура, которая будет следить за выполнением странами своих финансовых обязательств.