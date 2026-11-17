19 ноября 2026 года в китайском городе Шэньчжэнь пройдет трехсторонняя встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Он встретятся на полях саммита АТЭС, который ежегодно собирает крупнейшие экономики Азиатско-Тихоокеанского региона. Что такое АТЭС, какие страны в него входят, зачем проводят саммит и насколько он важен?

Что такое АТЭС?

АТЭС расшифровывается как Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество. АТЭС не официальная организация, а форум, то есть неформальное объединение стран-членов региона, расположенного на берегу Тихого океана. Форум, в первую очередь, экономический и его главная цель - торговое сотрудничество и устранение барьеров между государствами-участниками. Если говорить простыми словами, АТЭС - это региональная версия Давосского экономического форума, а ее основные задачи - обеспечение беспрепятственного движения товаров, услуг, инвестиций и людей через границы региона.

Какие страны входят в АТЭС?

Официально члены АТЭС не страны, а именно экономики, так повелось с конца 1980-х годов, когда Австралия и Новая Зеландия предложили создать региональный экономический блок в противовес нарождающимся европейскому и американскому - будущим ЕС и Североамериканской зоне свободной торговли. Среди участников форума - Гонконг и Тайбей - территории Китая с собственной экономической повесткой. Сегодня АТЭС представлен 21 экономикой:

Австралия Бруней Вьетнам Гонконг (Китай) Индонезия Канада Китай Корея Малайзия Мексика Новая Зеландия Папуа - Новая Гвинея Перу Россия Сингапур США Таиланд Тайбей (Китай) Филиппины Чили Япония

Последними в организацию в 1998 году были приняты Перу, Вьетнам и Россия.

Как работает АТЭС?

АТЭС состоит из многочисленных комитетов, специальных политических и рабочих групп, а также делового консультативного совета. Комитеты, рассматривающие вопросы торговли и инвестиций, экономические тенденции и бюджетные вопросы, собираются дважды в год. Председатель форума, который меняется ежегодно, раз в год проводит встречу на высшем уровне - саммит АТЭС, а также встречи министров иностранных дел, экономики и т.д. Лидеры и министры АТЭС определяют стратегическое направление работы, основная часть которой затем осуществляется экспертами стран-участниц на протяжении года. Финансирование форума обеспечивается за счет ежегодных взносов участников, и сегодня составляет $5 млн.

Что такое саммит АТЭС?

Саммит АТЭС - это ежегодная встреча лидеров экономик форума, которая задает тренд на дальнейшее сотрудничество в рамках торговли и инвестиций в самых разных сферах, включая промышленность, логистику, энергетику, туризм, телекоммуникации, а также искусственный интеллект. Решения, принятые на саммите, носят добровольный, то есть необязательный характер, а условие их принятия - консенсус всех сторон. Первый саммит АТЭС состоялся в 1993 году.

Где и когда проходит АТЭС 2026?

Саммит АТЭС 2026 - 33-й по счету, принимает его Китай 18-19 ноября. Место проведения саммита - Шэньчжэнь, один из крупнейших финансовых центров Китая, расположенный недалеко от Гонконга.

Кто участвует в саммите АТЭС 2026?

Саммит экономик АТЭС 2026, на которые сегодня приходится более 36% населения мира и почти 62% мирового ВВП, объединил не только мировых лидеров, среди которых Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп, но также и представителей деловых кругов региона и стран, не входящих в организацию. На Деловом форуме АТЭС, который состоялся накануне основного саммита, участвовали представители таких компаний, как Google, Boeing, Visa и BYD.

Чему посвящен саммит АТЭС 2026?

Нынешний саммит АТЭС в Китае носит название ”Формирование Азиатско-Тихоокеанского сообщества для совместного процветания”, а его приоритетные направления - открытость, инновации и сотрудничество. По итогам саммита, если удастся достичь консенсуса, будет принята Шэньчжэньская декларация лидеров, которая, как ожидается, обозначит повестку в сфере ИИ, торговых отношений, региональной и межрегиональной взаимосвязанности.

Чем саммит АТЭС 2026 отличается от предыдущих?

Нынешний саммит АТЭС привлек гораздо больше международного внимания чем обычно из-за запланированной встречи лидеров трех ядерных держав - России, США и Китая, которая не является частью основной повестки, однако имеет крайне важное значение с точки зрения международной политики. В связи с этим в итоговую декларацию может быть включен пункт, касающийся, в частности, ядерного сдерживания и глобальной безопасности. По отдельности Си, Путин и Трамп встречались на полях саммита АТЭС в прошлом, однако трехсторонняя встреча лидеров 2026 - первая в истории.

Россия в АТЭС

Россия вступила в АТЭС в числе последних стран, ставших участницами форума, в 1998 году. В 2012 году саммит АТЭС и Деловой форум принимал Владивосток. Россия стала участницей АТЭС по нескольким причинам:

с целью развития Дальнего Востока и Сибири ради развития торговли с азиатским регионом для укрепления международного авторитета.

Путин на саммитах АТЭС

В общей сложности Владимир Путин как президент участвовал в саммитах АТЭС 12 раз. Впервые - в 2000-м году в Брунее, в последний раз до 2026 года - во Вьетнаме в 2017 году, где произошла встреча российского лидера с американским президентом Дональдом Трампом, которая продлилась несколько минут.