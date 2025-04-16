Российские экспортеры зерна совершат визит в Азербайджан

В мае текущего года в Азербайджан совершит визит российская бизнес-миссия, которая состоит из ведущих экспортеров зерна, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства АР.
Ранее глава ведомства Меджнун Мамедов провел онлайн-переговоры с российской коллегой Оксаной Лут. Стороны поговорили о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.
Министры отметили, что аграрный сектор и другие экономические отрасли показывают динамичное развитие. Лут назвала сельское хозяйство одним из главных направлений сотрудничества стран.
Помимо этого, она заявила о заинтересованности России в расширении взаимодействия в аграрной сфере, а также развитии контактов между бизнес-субъектами и предпринимателями.
Глава Минсельхоза РФ добавила, что Россия готова удовлетворить потребности Азербайджана в зерновой продукции. Кроме того, Лут подчеркнула важность развития сотрудничества в других сферах.
Мамедов, в свою очередь, на переговорах сказал, что наращивание товарооборота сельскохозяйственной продукции между Россией и Азербайджаном является одной из основных целей.
Министр поблагодарил российскую коллегу за активное участие в глобальной климатической конференции COP29. Он пригласил Россию поучаствовать в выставке Caspian Argo в Баку в мае.