Российские экспортеры зерна совершат визит в Азербайджан

В Азербайджан в мае приедет бизнес-миссия экспортеров зерна из России. Глава Минсельхоза Азербайджана провел переговоры с российской коллегой.

В мае текущего года в Азербайджан совершит визит российская бизнес-миссия, которая состоит из ведущих экспортеров зерна, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства АР.

Ранее глава ведомства Меджнун Мамедов провел онлайн-переговоры с российской коллегой Оксаной Лут. Стороны поговорили о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.

Министры отметили, что аграрный сектор и другие экономические отрасли показывают динамичное развитие. Лут назвала сельское хозяйство одним из главных направлений сотрудничества стран.

Помимо этого, она заявила о заинтересованности России в расширении взаимодействия в аграрной сфере, а также развитии контактов между бизнес-субъектами и предпринимателями.

Глава Минсельхоза РФ добавила, что Россия готова удовлетворить потребности Азербайджана в зерновой продукции. Кроме того, Лут подчеркнула важность развития сотрудничества в других сферах.

Мамедов, в свою очередь, на переговорах сказал, что наращивание товарооборота сельскохозяйственной продукции между Россией и Азербайджаном является одной из основных целей.

Министр поблагодарил российскую коллегу за активное участие в глобальной климатической конференции COP29. Он пригласил Россию поучаствовать в выставке Caspian Argo в Баку в мае.