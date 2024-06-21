Публичное оскорбление памяти защитников Отечества обернулось крупным штрафом для жительниц Махачкалы

Две женщины, пытавшиеся приготовить кофе на Вечном огне в Махачкале, по решению Верховного суда Дагестана, заплатят крупный штраф.

Верховный суд Дагестана рассмотрел апелляцию по делу двух жительниц Махачкалы, которые ранее были признаны виновными в публичном оскорблении памяти защитников Отечества, такое сообщение распространила пресс-служба прокуратуры Дагестана.

В итоге суд постановил назначить женщинам наказание в виде крупного штрафа: каждая из них должна выплатить по 2 млн рублей.

Преступление обвиняемые совершили в 2023 году. Находясь в Центральном парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола, они решили сварить кофе в турках, держа их над Вечным огнем. Не смутило женщин и присутствие прохожих.

Нарушительницы были осуждены по статье 354 Уголовного кодекса (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное публично, группой лиц).