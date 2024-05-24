Жительница Сочи осквернила Вечный огонь – открыто уголовное дело

Возмутительный случай осквернения воинского памятника произошел в Сочи. Подозреваемая уже задержана полицией, она призналась в преступлении.

Уголовное дело возбуждено в Сочи в отношении местной жительницы, которая осквернила Вечный огонь, бросив туда пакеты с вещами. Подробности рассказали в кубанском управлении Следкома.

Изначально о ЧП стало известно от заммэра Сочи Вадима Снегирева. Он разместил видео произошедшего. Судя по ролику, мужчина и женщина шли мимо монумента, держа в руках набитые чем-то пакеты для мусора. Затем женщина сожгла один из них в пламени Вечного огня. Чиновник отметил, что вандалов задержали, а также оформили на них административные протоколы.

Теперь следователи уточнили детали преступления.

"По версии следствия, в ночь на 19 июня текущего года фигурантка, находясь на улице Тоннельной в городе Сочи у мемориального комплекса "Братская могила советских воинов, умерших от ран в годы Великой Отечественной войны в госпиталях г. Сочи" бросила в пламя Вечного Огня несколько полимерных пакетов с вещами, после чего с места происшествия скрылась"

– СУ СКР по Кубани

Тем не менее, сбежать от правосудия ей не удалось. Нарушительницу отыскали и доставили на допрос. В беседе со следователем она полностью признала вину.

Открыто уголовное дело по статье 243 Уголовного кодекса. Она определяет ответственность за уничтожение или нанесение вреда воинским захоронениям и памятникам, которые увековечивают память погибших при защите Родины. Женщине предъявили обвинение.