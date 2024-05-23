Вестник Кавказа

Юный житель Дагестана осквернил символы воинской славы РФ

Юный житель Дагестана осквернил символы воинской славы РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В отношении жителя Дагестана возбудили уголовное дело. Его обвиняют в осквернении символов воинской славы России. Он срезал красные флаги и выкинул их на землю.

Против 19-летнего жителя дагестанского села Карабудахкент возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

Парня обвиняют в осквернении символов воинской славы. 11 мая он ночью срезал красные флаги, которые украшали улицы села, а потом выкинул их на землю.

Отмечается, что молодого человека будут судить по части 3 статьи 354.1 УК РФ. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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