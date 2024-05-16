Упавшего в реку водителя ищут четвертый день в Дагестане

Мужчина упал в реку на своей машине в понедельник, найти его по-прежнему не удается. В его поисках принимают участие несколько сотен человек.

В Дагестане продолжаются поиски мужчины, которого унесло рекой четыре дня назад. Об этом сказано в заявлении регионального МЧС РФ.

В ведомстве отметили, что пропавший пропал 20 мая, когда ехал на своем автомобиле в горном районе республики.

"В Цунтинском районе, где 20 мая возле населенного пункта Тляцуда в русло реки Андийское Койсу опрокинулся автомобиль "Нива", ведутся поиски мужчины 1980 года рождения"

– пресс-служба управления

В поисках мужчины задействованы более 200 человек, включая местных жителей, сотрудников МЧС и МВД.

В свою очередь, в МВД РД рассказали, что в водоем упала машина "Лада Нива", в которой находились водитель и его пассажир. Пассажир сумел выбраться из транспортного средства, в настоящее время он находится в больнице под наблюдением медиков.