В горах Дагестана автомобиль упал в реку

В Дагестане автомобиль с людьми упал в реку. Это произошло в Цунтинском районе. В машине находились два человека. Одного унесло течением, второго нашли на берегу реки.

В Цунтинском районе Дагестана машина "Нива" опрокинулась в Андийское койсу, сообщает пресс-служба Дагестанавтодора.

Инцидент произошел на дороге, ведущей из седа Агвали в населенный пункт Цидеро. Водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина упала в реку.

Отмечается, что в машине, помимо водителя, находился еще один человек. Его нашли на берегу реки. Водителя унесло течением.