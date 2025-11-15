Азербайджан нарастил экспорт нефтепродуктов почти на 19%

Экспорт нефтепродуктов из Азербайджана вырос в этом году почти на 19%. Стоимость поставок составила $327 млн.

Азербайджан за десять месяцев этого года экспортировал на 18,6% больше нефтепродуктов, чем за прошлый год, информирует Госкомстат.

Всего страна отправила зарубежным покупателям почти 588 тыс тонн нефтепродуктов, что принесло казне АР порядка $327 млн. Также зафиксирован рост стоимости на 6%.

Согласно данным статистики, нефтепродукты заняли в общем объеме экспорта страны 1,5%. Всего Азербайджан экспортировал товаров на более чем $21 млрд.

Напомним, что газовый экспорт Азербайджана составил в этом году более 20 млрд 648 млн кубометров, которые принесли стране $7,4 млрд.