Популярность отдыха в Азербайджане выросла в Китае на 50%

Количество китайских туристов, посетивших Азербайджан за прошедшие 10 месяцев выросло почти на 50%. Туристический бум прокомментировали посол КНР и глава туристического Госагентства Азербайджана на саммите в Баку.

Рост интереса к путешествиям в Азербайджан отметила посол Китайской Народной Республики Лу Мэй на саммите China Visitors Summit, впервые проходящем сейчас в Баку.

Лу Мэй подчеркнула, Китай проводит курс политики открытой экономики страны, что расширяет горизонт для развертывания и углубления всестороннего сотрудничества с Азербайджаном.

Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев сообщил о серьезном увеличение туристического потока из Китая в Азербайджан на 49% за прошедшие месяцы в сравнении с прошлогодними показателями.

Само масштабное мероприятие, на котором состоялось выступление Лу Мэй, было инициировано и представлено Государственным агентством по туризму Азербайджана. Цель саммита – это укрепление туристических связей между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой.

Помимо официальных лиц государств, саммит стал площадкой для диалога более чем 50 китайских туристических компаний и представителей азербайджанского туристического сектора.