Баку и Сиань соединит прямое авиасообщение

В Азербайджане рассматривают идею прямого перелета в китайский город Сиань для развития азербайджано-китайского сотрудничества.

В Азербайджане планируют создать прямой авиарейс в китайский город Сиань. Об этом сообщил министр цифрового развития и транспорта АР Рашад Набиев.

Соответствующие планы были сформированы в рамках встречи Набиева с мэром города Сиань Е Нюпином. По словам министра, авиасообщение станет одним из шагов к установлению плотного сотрудничества Азербайджана с Китаем.

На встрече Набиева с Е Нюпином также были подняты вопросы развития совместных проектов в области ИИ-технологий, цифрового обеспечения и в отрасли транспортных коммуникаций.