Вестник Кавказа

Баку и Сиань соединит прямое авиасообщение

Баку и Сиань соединит прямое авиасообщение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане рассматривают идею прямого перелета в китайский город Сиань для развития азербайджано-китайского сотрудничества.

В Азербайджане планируют создать прямой авиарейс в китайский город Сиань. Об этом сообщил министр цифрового развития и транспорта АР Рашад Набиев.

Соответствующие планы были сформированы в рамках встречи Набиева с мэром города Сиань Е Нюпином. По словам министра, авиасообщение станет одним из шагов к установлению плотного сотрудничества Азербайджана с Китаем.

На встрече Набиева с Е Нюпином также были подняты вопросы развития совместных проектов в области ИИ-технологий, цифрового обеспечения и в отрасли транспортных коммуникаций.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
2035 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.