Посол Израиля в Баку встретил первый рейс авиакомпании ARKIA из Тель-Авива

Авиакомпания ARKIA совершила свой первый рейс по маршруту Тель-Авив-Баку. Борт встретил посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус вместе с коллегами.

Израильская авиакомпания ARKIA совершила первый полет по маршруту Тель-Авив-Баку. В аэропорту имени Гейдара Алиева борт ожидал посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус. Поднявшись по трапу, он постучал в иллюминатор, после чего стюардесса открыла дверь. Посла пригласили в салон авиалайнера.

На своей странице в соцсети Краус отметил, что открытие новых рейсов из Израиля в Азербайджан и обратно говорит о крепких дружеских отношениях между двумя странами.

"Количество авиарейсов — это наглядный пример прочных отношений и тесных связей между Израилем и Азербайджаном"

— Ронен Краус

Вместе с главой дипмиссии Израиля в Азербайджане на встречу борта прибыли заместитель посла Авив Зель и консул Павел Левин Бренер.