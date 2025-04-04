ЦБ РФ округлил ключевую ставку до 20%

Центробанк России понизил ключевую ставку до 20%. Такое решение было принято на прошедшем 6 июня заседании Совета директоров ЦБ.
Регулятор отметил, что нынешнее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться.
"Притом что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста"
– ЦБ РФ
В Банке России также анонсировали продолжение жесткой денежно-кредитной политики,
"Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем"
– Центробанк
Напомним, с конца октября ключевая ставка сохранялась на уровне 21%.