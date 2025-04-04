Вестник Кавказа

ЦБ РФ округлил ключевую ставку до 20%

Центральный банк РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Центробанк России впервые в нынешнем году изменил ключевую ставку. Она снижена на один процентный пункт.

Центробанк России понизил ключевую ставку до 20%. Такое решение было принято на прошедшем 6 июня заседании Совета директоров ЦБ.

Регулятор отметил, что нынешнее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться.

"Притом что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста"

– ЦБ РФ

В Банке России также анонсировали продолжение жесткой денежно-кредитной политики,

"Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем"

– Центробанк

Напомним, с конца октября ключевая ставка сохранялась на уровне 21%.

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