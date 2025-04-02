Госдума одобрила введение цифрового рубля в первом чтении

Сегодня ГД одобрила в первом чтении документ, предусматривающий введение цифрового рубля и внедрение универсального QR-кода. В случае окончательного принятия он начнет действовать с 1 июля 2025 года с исключениями.

Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект о постепенном введении в широкий оборот цифрового рубля и внедрении в платежную систему России универсального QR-кода, который позволит оплачивать товары и услуги.

Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Согласно тексту законопроекта, кредитные организации будут обязаны обеспечить клиентам возможность получения услуг на платформе цифрового рубля. Предполагается, что они смогут предоставлять услуги с 1 июля 2027 года.

Такую обязанность будут иметь и торговые предприятия. Это будет вводиться поэтапно.

Кроме того, перевод цифровых рублей физическим лицом в пользу юридических лиц и ИП для оплаты услуг и товаров будет производиться с использованием универсального платежного кода.

Если документ будет окончательно принят Госдумой, то его действие начнется с 1 июля 2025 года за исключением положений, предусматривающих иные сроки.