Вестник Кавказа

В ЦБ рассказали о положительном эффекте от крепкого рубля

Банкноты России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Укрепление рубля помогает снижению инфляции в России. В ЦБ отметили, что крепкий рубль - результат проводимой денежно-кредитной политики.

В Банке России рассказали о дополнительном дезинфляционном эффекте, связанном с укреплением национальной валюты.

"Динамика курса, которую мы наблюдаем в последние месяцы последнего квартала, в значительной степени связана с жесткой денежно-кредитной политикой (ДКП)"

– глава департамента ДКП ЦБ РФ Андрей Ганган

Он объяснил, что жесткая ДКП ведет к повышению привлекательности рублевых сбережений

"Текущее укрепление рубля связано с ДКП, оно вносит дополнительный дезинфляционный импульс в динамику цен, это классическая работа валютного канала ДКП"

– Андрей Ганган

При дальнейшем замедлении инфляции в РФ регулятор может рассмотреть новое снижение ключевой ставки, поделился он.

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