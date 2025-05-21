В ЦБ рассказали о положительном эффекте от крепкого рубля

Укрепление рубля помогает снижению инфляции в России. В ЦБ отметили, что крепкий рубль - результат проводимой денежно-кредитной политики.
В Банке России рассказали о дополнительном дезинфляционном эффекте, связанном с укреплением национальной валюты.
"Динамика курса, которую мы наблюдаем в последние месяцы последнего квартала, в значительной степени связана с жесткой денежно-кредитной политикой (ДКП)"
– глава департамента ДКП ЦБ РФ Андрей Ганган
Он объяснил, что жесткая ДКП ведет к повышению привлекательности рублевых сбережений
"Текущее укрепление рубля связано с ДКП, оно вносит дополнительный дезинфляционный импульс в динамику цен, это классическая работа валютного канала ДКП"
– Андрей Ганган
При дальнейшем замедлении инфляции в РФ регулятор может рассмотреть новое снижение ключевой ставки, поделился он.