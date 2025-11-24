Папа Римский Лев XIV совершит свой первый зарубежный визит в Турцию

Папа Римский Лев XIV сегодня, 27 ноября, прибудет в Турцию с официальным визитом. Ожидается, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган и глава Ватикана обратятся к миру с посланием из зала Джихан-нюма в Анкаре.

Глава римско-католической церкви, Папа Римский Лев XIV, после вступления в должность сегодня, 27 ноября, совершает свой первый официальный зарубежный визит в Турцию – он начнется с Анкары.

Планируется, что темой встречи президента и понтифика станут отношения между Турцией и Ватиканом, а также текущие региональные и глобальные события, в первую очередь ситуация в Палестине, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Понтифик сначала посетит в Анкаре мавзолей Аныткабир, после чего будет официально принят президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в резиденции президента в Анкаре.

После двусторонних переговоров стороны проведут пресс-конференцию в зале Джихан-нюма Президентской народной библиотеки, которая является третьей по величине библиотекой в мире. Это будет первая пресс-конференция, которая пройдет в этом зале.

Ожидается, что на совместной пресс-конференции президент страны и глава римско-католической церкви обратятся ко всему миру с призывом немедленно прекратить кровопролитие в Газе.

Турецкий визит Папы Римского продлится четыре дня, за которые понтифик посетит Анкару, Стамбул и Изник – он расписан буквально по минутам.

После участия в мероприятиях в Анкаре вечером глава Ватикана прибудет в Стамбул, где уже завтра, 28 ноября, он встретится с епископами, священниками, диаконами и духовными лицами в католической церкви Святого Духа (Собор Святого Духа) в Харбие, а затем посетит Французский приют.

Затем Папа Лев XIV на вертолете отправится в Изник, где после завершения программы в тот же день он вернется в Стамбул, чтобы встретиться с епископами в представительстве Ватикана.

Утром в субботу, 29 ноября, Папа посетит мечеть Султанахмет и ассирийскую православную церковь Мор Эфрем, где встретится с местными прихожанами и лидерами христианских общин.

Следующими остановками будут церковь Святого Георгия и Греческий патриархат Фенера. Здесь Папа встретится с Варфоломеем и подпишет совместное заявление.

Программа главы Ватикана в субботу продолжится богослужением, которое состоится на стадионе Volkswagen Arena.

В воскресенье, 30 ноября, после обеда понтифик вылетит из аэропорта Ататюрк в Бейрут.