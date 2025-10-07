Вестник Кавказа

Папа римский отправляется с первым зарубежным визитом в Турцию

Папа римский Лев XIV
© Фото: информационный портал Святейшего Престола
Через несколько дней глава Римско-католической церкви прилетит в Турцию. Цель этой поездки – участие в мероприятии по случаю 1700-летия Первого Никейского собора.

В конце текущей недели Папа римский Лев XIV отправится в Турцию. Поездка приурочена к 1700-летию Первого Никейского собора.

Это будет первая зарубежная поездка Льва XIV. Она запланирована на 28 ноября.

Ожидается, что визит в Турцию будет включать в себя паломничество в Изник.

Ранее сообщалось, что после поездки в республику понтифик отправится в Ливан. Программа этой поездки будет объявлена позднее.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
915 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.