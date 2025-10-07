Папа римский отправляется с первым зарубежным визитом в Турцию

Через несколько дней глава Римско-католической церкви прилетит в Турцию. Цель этой поездки – участие в мероприятии по случаю 1700-летия Первого Никейского собора.
В конце текущей недели Папа римский Лев XIV отправится в Турцию. Поездка приурочена к 1700-летию Первого Никейского собора.
Это будет первая зарубежная поездка Льва XIV. Она запланирована на 28 ноября.
Ожидается, что визит в Турцию будет включать в себя паломничество в Изник.
Ранее сообщалось, что после поездки в республику понтифик отправится в Ливан. Программа этой поездки будет объявлена позднее.