Папа римский отправляется с первым зарубежным визитом в Турцию

Через несколько дней глава Римско-католической церкви прилетит в Турцию. Цель этой поездки – участие в мероприятии по случаю 1700-летия Первого Никейского собора.

Это будет первая зарубежная поездка Льва XIV. Она запланирована на 28 ноября.

Ожидается, что визит в Турцию будет включать в себя паломничество в Изник.

Ранее сообщалось, что после поездки в республику понтифик отправится в Ливан. Программа этой поездки будет объявлена позднее.