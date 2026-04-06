Кто остановил иранскую войну?

Сильное давление на Трампа внутри США, завершение срока права президента воевать по своему усмотрению и топливный кризис – такие факторы согласия Вашингтона на перемирие с Тегераном назвал "Вестнику Кавказа" политолог-американист Малек Дудаков, анализируя причины прекращения боевых действий на фронтах иранской войны.

Решение о прекращении боевых действий в Иране, так же как и приказ о нападении на Иран 28 февраля, целиком и полностью зависело от президента США Дональда Трампа, и именно согласие Трампа на перемирие, предлагавшееся посредниками, стало ключевым фактором во введении режима прекращения огня между сторонами. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал американист Малек Дудаков.

"В очередной раз сработала закономерность, которую в американских СМИ описывают как "Трамп всегда сдает назад в самый последний момент". В последнюю неделю мы видели, как президент США старался резко повысить ставки в рамках уже наметившихся переговоров с Ираном и даже обещал "уничтожить иранскую цивилизацию". Развивались спекуляции о возможности наземной операции американских войск в Иране либо применения ядерного оружия. Однако в итоге именно Трамп дрогнул первым и согласился начать переговоры с Ираном на основе иранского 10-пунктного плана в условиях перемирия", - прежде всего сказал он.

"Показательно, что Иран в данном случае проявил дипломатическую инициативу и добился ее принятия, так что встречи между представителями двух государств в Исламабаде будут иметь на повестке дня иранский, а не американский проект мирного соглашения. Когда подобного рода планы обсуждаются, за основу берется проект документа той стороны, которая побеждает в военном конфликте. Следовательно, в рамках противостояния с американцами выигрывает все-таки Иран, хотя представители США заявляют сейчас о победе американских войск и Дональда Трампа", - продолжил Малек Дудаков.

"Судя по приходящим сообщениям, в течение двух недель перемирия Ормузский пролив останется под контролем Ирана, и судам, желающим выйти из Персидского залива, придется платить Тегерану. Скорее всего, иранская сторона будет настаивать на том, чтобы этот контроль был закреплен за Исламской Республикой навсегда – это порядка $100 млрд доходов в год, которые можно засчитать за те самые репарации, что требует Иран за нападение на него", - отметил эксперт.

По оценке американиста, теперь США наверняка уменьшат свое присутствие на Ближнем Востоке. "Американцам придется в любом случае вывести часть войск из региона, поскольку ряд объектов сильно пострадал за время войны, а на восстановление разрушенных баз у Администрации Трампа нет ни денег, ни желания", - сообщил он.

"В тоже время США определенно не готовы в ближайшей перспективе идти на выполнение условий Ирана, ведь это будет означать окончательное признание своего поражения в иранской войне. Поэтому стоит ожидать, что переговоры в течение двух недель перемирия будут сложными. Тем не менее, мы можем быть уверены в том, что Дональд Трамп намерен выйти из иранского конфликта. На него оказывается колоссальное давление в США, чтобы боевые действия уже не возобновлялись – рейтинги Трампа падают, опросы показывают, что две трети американцев против войны с Ираном", - обратил внимание Малек Дудаков.

"Тот фактор, что в США в последние недели усугубился топливный кризис, дополнительно повлиял на решение Трампа. Сейчас, как мы видим, нефть дешевеет на новостях о перемирии, и цены на топливо могут все-таки прекратить так быстро расти внутри США. В целом, ситуация в ближайшее время будет очень волатильная, возможны попытки Израиля как-то нарушить перемирие, но все-таки стороны сделали первый шаг к прекращению военного противостояния. Если же план Ирана будет исполнен США хотя бы частично, можно будет говорить о большой политической, экономической и дипломатической победе Исламской Республики", - подчеркнул политолог.

Американист добавил, что на Трампа также повлияла невозможность вести войну без разрешения Конгресса после первых 60 дней боевых действий (то есть после 28 апреля). "Перемирие не обнуляет этого ограничения, так что без санкции Конгресса Дональд Трамп в любом случае сможет вести войну с Ираном не более 20 дней – тут обойти американское законодательство никак не получится. А санкции не будет, поскольку Белый дом затребовал порядка $200 млрд на продолжение войны. Понимание бесперспективности продолжения войны – еще одна из причин, почему Дональд Трамп согласился на перемирие: приблизились к концу сроки, когда он имел право воевать по своему усмотрению. Кроме того, закончились деньги на длительную военную кампанию", - заключил Малек Дудаков.