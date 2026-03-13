Израиль, Ливан и "Хезболла" 2026: перемирие, переговоры и перспективы

Расскажем, каковы условия перемирия между Израилем и Ливаном, какие нарушения перемирия зафиксированы, что такое "желтая линия" Израиля, что стороны требуют друг от друга, когда будут переговоры Израиля и Ливана, а также каковы перспективы урегулирования.

После нескольких недель интенсивных вооруженных столкновений между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла" в регионе наступило временное затишье. На прошлой неделе между сторонами вступило в силу прекращение огня, однако уже в первые его часы появились сообщения о нарушениях, а создание Израилем так называемой "желтой линии" на юге Ливана поставило под вопрос саму возможность устойчивого урегулирования.

На этой неделе в Вашингтоне состоится новый раунд прямых переговоров между Израилем и Ливаном - первые подобные контакты за последние десятилетия. Важно и то, что соблюдение прекращения огня в Ливане остается одним из условий Тегерана для сохранения перемирия между ИРИ и США.

Каковы условия перемирия между Израилем и Ливаном?

Объявление о прекращении огня продолжительностью в 10 дней было сделано главой Белого дома Дональдом Трампом. В заявлении Госдепа США указывается, что Израиль на время перемирия сохраняет за собой право принимать все необходимые меры в целях самообороны против запланированных, неизбежных или продолжающихся атак, не проводя при этом наступательные военные операции.

Формулировки перемирия немедленно вызвали разногласия из-за внутренних противоречий, оставляющих простор для интерпретации. В частности, Израиль определяет понятие самообороны довольно широко, включая не только неизбежные и продолжающиеся угрозы, но даже запланированные. Это фактически позволило израильской стороне продолжать военные действия под предлогом превентивных мер.

Что такое "желтая линия" Израиля?

Спорным пунктом в рамках перемирия стала так называемая "желтая линия" - военная зона, простирающаяся примерно на 10 км к северу от границы вглубь южного Ливана. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что войска Израиля остаются в Ливане в усиленной буферной зоне безопасности. Он охарактеризовал ее как полосу безопасности глубиной 10 км, которая гораздо мощнее, интенсивнее, непрерывнее и прочнее, чем та, что была раньше.

Высокопоставленные израильские военные чиновники подтвердили, что модель "желтой линии", реализованная в Газе, будет воспроизведена и в Ливане. Жителям не будет разрешено возвращаться в 55 ливанских городов и деревень в пределах этой зоны. Ливан и "Хезболла" отвергли этот шаг, назвав его оккупацией суверенной территории.

Израильские силы продолжают снос зданий, артиллерийские обстрелы и операции по расчистке земель в нескольких приграничных районах. По данным ливанских источников, израильскими силами ведутся операции на юге Ливана, включающие масштабные подрывы зданий, воздушное наблюдение и предупреждения об эвакуации. Израиль утверждает, что эти действия не нарушают условий перемирия, поскольку направлены на обеспечение безопасности буферной зоны.

Какие нарушения перемирия Израиля и Ливана зафиксированы?

Уже в первые часы после вступления перемирия в силу ливанская армия сообщила о нескольких нарушениях режима прекращения огня со стороны израильских сил. Поступали сообщения о пулеметном и артиллерийском огне по гражданским объектам. По данным "Хезболлы", с момента вступления перемирия в силу было зафиксировано более 200 нарушений со стороны Израиля.

21 апреля, впервые с момента вступления перемирия в силу, "Хезболла" нанесла ответный удар по северу Израиля. Группировка выпустила залп ракет и рой ударных беспилотников по артиллерийским позициям ЦАХАЛ в поселении Кфар-Гилади. В "Хезболле" назвали это ответом на израильские обстрелы и продолжающиеся удары по ливанским районам, подчеркнув, что прекращение огня должно быть взаимным.

В результате израильских атак в Ливане погибло 2454 человека и 7658 получили ранения. Более 1,2 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, что составляет примерно пятую часть населения страны. За 45 дней войны в Ливане было разрушено 21,7 тысяч жилых строений и повреждено около 40,5 тысяч.

Что говорит "Хезболла" о перемирии с Израилем?

"Хезболла" осудила соглашение о прекращении огня как "оскорбление страны". Группировка заметила, что прекращение огня означает полную остановку всех боевых действий, и поскольку она не доверяет противнику, бойцы сопротивления останутся на поле боя, готовые ответить на любые нарушения. "Хезболла" настаивает, что Израиль должен сначала уйти с ливанской территории.

Прямые переговоры между израильскими и ливанскими официальными лицами в Вашингтоне проходят без участия "Хезболлы". Ливанская вооруженная группировка выступала против переговоров о прекращении огня и заранее назвала их бессмысленными. "Хезболла" призвала ливанское правительство отказаться от этого пути и вернуться к национальному консенсусу относительно оптимального варианта для Ливана.

Ранее иранские официальные лица дали понять, что прекращение огня в Ливане является предварительным условием для любого значимого прогресса в их переговорах с США, предупредив, что продолжение израильских атак поставит под угрозу мир между двумя странами.

Что Израилю нужно от Ливана?

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил, что у его правительства теперь есть возможность заключить "историческую сделку" с Бейрутом. Он добавил, что ключевым требованием Израиля остается разоружение "Хезболлы", и Израиль не согласится на требование группировки о выводе войск за пределы границы. Израиль настаивает на разоружении "Хезболлы" как на обязательном условии для любого долгосрочного урегулирования. Израильские официальные лица также выразили готовность к прямым переговорам с ливанским правительством, подчеркивая, что Израиль воюет не с Ливаном, "Хезболлой".

Что Ливан требует от Израиля?

Премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил, что Ливан столкнулся с навязанной ему войной, и подчеркнул, что первоочередной задачей страны является восстановление и обеспечение полного вывода войск Израиля. Ранее Салам отметил, что прочная стабильность не может быть достигнута без вывода израильских вооруженных сил, возвращения пленных и перемещенных жителей в свои деревни. Ливанское правительство заявило, что ему требуется около $580 млн для преодоления продолжающегося гуманитарного кризиса. Ведутся приготовления к международной конференции, направленной на восстановление и реконструкцию страны.

Бейрут неоднократно заявлял о готовности к диалогу с Израилем. Целями переговоров, по словам ливанской стороны, остаются прекращение боевых действий, окончание израильской оккупации южных районов и развертывание ливанской армии до южных границ. При этом правительство страны подчеркивает, что продление перемирия является предварительным условием для перехода к расширенным переговорам.

Когда переговоры Израиля и Ливана?

Проведение второго раунда прямых переговоров между Израилем и Ливаном ожидается 23 апреля в Вашингтоне. Израиль будет представлен послом в США Йехиэлем Лейтером, Ливан - послом Надой Хамаде-Моавад. Ливан также назначил делегацию во главе с бывшим послом в США Симоном Карамом, задачей которой является достижение прекращения боевых действий, урегулирование вопроса израильской оккупации и обеспечение развертывания ливанской армии вдоль южной границы.

В переговорах примут участие высокопоставленные представители США: госсекретарь Марко Рубио, посол США в Ливане Мишель Исса, посол США в Израиле Майк Хакаби и советник Госдепа Майкл Нидэм. Первый раунд переговоров, состоявшийся 14 апреля, стал первым прямым контактом двух стран за последние десятилетия.

Сегодня президент Ливана Джозеф Аун подтвердил, что ведутся контакты с целью продления периода перемирия на один месяц. Он подчеркнул, что ливанская сторона не пожалеет усилий, чтобы исправить ситуацию в стране. По словам президента, во всех контактах и консультациях главными целями являются сохранение суверенитета Ливана над всей его территорией.

Предстоящие переговоры, как заявил Аун, будут сосредоточены на пяти ключевых задачах:

полное прекращение израильских атак; вывод израильских войск с ливанской территории; возвращение задержанных лиц; развертывание ливанской армии вплоть до международно признанных границ; восстановление того, что было разрушено в ходе этой войны.

Таким образом, позиция ливанского правительства накануне переговоров в Вашингтоне четко сформулирована: продление перемирия является необходимым предварительным условием для перехода к расширенным переговорам, а конечной целью остается полное восстановление суверенитета над всей территорией страны.

Каковы перспективы урегулирования Израиля и Ливана?

Перспективы устойчивого урегулирования остаются неопределенными. Ключевые разногласия между сторонами - требование Израиля о разоружении "Хезболлы" и требование Ливана о полном выводе израильских войск - представляются трудноразрешимыми в краткосрочной перспективе. Создание "желтой линии" и продолжающиеся военные операции Израиля в южном Ливане, даже в период действия перемирия, вызывают опасения, что временная военная зона может трансформироваться в долгосрочную оккупацию.

Тем не менее сам факт проведения прямых переговоров между Израилем и Ливаном - впервые за несколько десятилетий - это потенциально значимый шаг. Администрация США выразила готовность продолжать содействовать прямым дискуссиям между правительствами двух стран. Достижение прочного мира потребует решения фундаментальных вопросов безопасности, территориальной целостности и политического устройства Ливана, что вряд ли возможно в рамках текущего 10-дневного перемирия.

Запрос ливанской стороны о продлении перемирия на месяц и четкая формулировка пяти ключевых целей на переговорах указывают на стремление Бейрута использовать дипломатические механизмы для предотвращения немедленного возобновления полномасштабных боевых действий и создания временного окна для дальнейших контактов. Успех этой инициативы будет зависеть от готовности Израиля пойти на встречные уступки, а также от способности Бейрута обеспечить контроль над ситуацией на юге страны в координации с международными силами и внутренними политическими акторами.