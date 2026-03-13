Переговоры Израиля и Ливана 2026: что происходит, будет ли перемирие?

Расскажем о результатах переговоров Израиля и Ливана в Вашингтоне, что Израиль хочет от Ливана, что Ливан хочет от Израиля, почему "Хезболла" отвергает переговоры, как война США и Ирана связана с Ливаном, что происходит в Ливане сейчас, а также будет ли прекращение огня между Израиля и Ирана.

Что сказал Трамп о Ливане?

Американский лидер Дональд Трамп вчера сообщил, что в четверг лидеры Израиля и Ливана проведут телефонный разговор - впервые за 34 года. Однако ливанская сторона опровергла эту информацию. После чего информацию подтвердила израильский министр инноваций, науки и технологий Гила Гамлиэль, отметив, что в разговоре также примет участие госсекретарь США Марко Рубио.

Президент Ливана Жозеф Аун сегодня действительно провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Согласно заявлению администрации Ауна, ливанский президент "поблагодарил Вашингтон за усилия по достижению прекращения огня и поддержку". Со своей стороны, Рубио заверил, что США продолжат дипломатические усилия для обеспечения прекращения огня, назвав этот шаг жизненно важным для достижения мира, безопасности и стабильности в Ливане.

При этом в заявлении офиса Ауна ни слова не упоминалось о каких-либо планах относительно звонка с Нетаньяху, а по данным источников ливанского телеканала LBCI, Аун заявил Рубио, что не будет разговаривать с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Более того, по сведениям источников, Аун "категорически отверг" предложение США, чтобы Нетаньяху присоединился к телефонному разговору, который он вел с Рубио.

Каков результат переговоров Израиля и Ливана в Вашингтоне?

На этой неделе в Вашингтоне произошло событие, не имевшее прецедентов с 1993 года: посол Ливана Нада Хамаде и посол Израиля Йехиэль Лейтер провели в здании американского Госдепа первые прямые дипломатические переговоры между двумя странами за более чем 30 лет. Встреча проходила при участии государственного секретаря США Марко Рубио, а также посла США в Ливане Мишеля Иссы и советника Госдепартамента Майкла Нидхэма. Открывая "историческую" по его словам, встречу, Рубио подчеркнул, что все противоречия за несколько часов решить не получится, но стороны смогут создать основу для будущего урегулирования.

Двухчасовая сессия завершилась совместным заявлением, в котором стороны согласились начать прямые переговоры в согласованное время и в согласованном месте. Рубио выразил надежду, что эти переговоры позволят "разработать основу для построения прочного и долговременного мира". Госсекретарь также предупредил, что им противостоят десятилетия "истории и сложностей", с которыми невозможно быстро справиться. При этом, по данным СМИ, стороны подошли к столу переговоров с несовместимыми повестками.

Чего Израиль хочет от Ливана?

Позиция Израиля на переговорах была жесткой. Нетаньяху сформулировал две ключевые цели диалога: разоружение "Хезболлы" и достижение "устойчивого мира через силу".

В центре израильской стратегии лежит план "трех зон", предусматривающий:

Первая зона (от границы до 8 км вглубь Ливана) - долгосрочное интенсивное военное присутствие Израиля, которое сохранится до полного демонтажа "Хезболлы"; Вторая зона (до реки Литани) - израильские силы продолжат операции, постепенно передавая контроль ливанской армии; Третья зона (к северу от реки Литани) - ливанская армия берет на себя ответственность за разоружение "Хезболлы".

Начальник штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир уже дал указание объявить территорию южного Ливана вплоть до реки Литани запретной зоной для боевиков "Хезболлы". Он также сообщил, что Израиль убил более 1700 боевиков с начала войны, и одобрил дальнейшие планы продолжения боевых действий, включая подготовку трех дополнительных дивизий для создания буферной зоны на ливанской земле.

Чего Ливан хочет от Израиля?

Для Бейрута приоритеты выглядят совершенно иначе. Прекращение огня - это "естественная отправная точка для прямых переговоров" - эту позицию Аун неоднократно подчеркивал, в том числе в заявлении, опубликованном до разговора с Рубио. Он также отметил, что ливанское государство - это единственная сторона, ответственная за ведение таких переговоров.

Ливанское правительство, которое формально не является стороной конфликта, рассматривает вашингтонские переговоры исключительно как "предварительную встречу" для достижения паузы в военных действиях. При этом, как признают сами ливанские чиновники, рычагов воздействия у правительства немного. Бейрут пытается отделить ливанское досье от иранского трека и восстановить государственную власть на своей территории.

Почему "Хезболла" отвергает переговоры?

"Хезболла", которая является непосредственным участником боевых действий на стороне Ливана, категорически отвергает сами переговоры. Лидер группировки Наим Касем в телеобращении 13 апреля призвал ливанское правительство выйти из дипломатического процесса, назвав эти усилия "бесполезными" и "капитуляцией". Он потребовал от Бейрута занять "историческую и героическую позицию".

Группировка выдвигает несколько аргументов против переговоров:

Недопустимость переговоров под огнем - по мнению "Хезболлы", вести диалог о прекращении боевых действий, когда Ливан подвергается бомбардировкам, равносильно подписанию документа о капитуляции. Касем заявил, что эти переговоры "требуют ливанского согласия и консенсуса";

Вопрос разоружения - группировка настаивает, что вопрос о разоружении может обсуждаться только после полного вывода израильских солдат. Отсутствие гарантий, что ливанская армия сможет разоружить "Хезболлу". Касем высмеял идею о том, что армия может стать инструментом разоружения его группировки.

Касем также обвинил Израиль в невыполнении соглашения о прекращении огня ноября 2024 года, которое должно было положить конец 15-месячному конфликту и обеспечить вывод израильской армии с ливанской территории. Он заявил, что дипломатия не смогла остановить насилие, и международные усилия "не принесли ощутимых результатов".

Как война США и Ирана связана с Ливаном?

Ливанские переговоры - это лишь один фронт в гораздо более масштабном конфликте между США и Ираном. Иран, как ключевой покровитель "Хезболлы", является центральным игроком, и ливанское урегулирование зависит от американо-иранского диалога. Около недели назад США и Иран при посредничестве Пакистана договорились о прекращении огня на 14 дней, но сразу возникли разногласия: Пакистан заявил, что соглашение распространяется и на Ливан, но Израиль и США это отрицали.

Первый раунд прямых американо-иранских переговоров в Исламабаде за несколько дней до этого завершился безрезультатно после более чем 20 часов обсуждений. После этой неудачи администрация США, судя по всему, решила пойти по другому пути: начать прямой диалог с Ливаном, чтобы отделить ливанский трек от иранского и выбить эту карту из рук Тегерана. Пакистанский посредник, фельдмаршал Асим Мунир, прибыл в Тегеран в среду, чтобы попытаться предотвратить возобновление конфликта.

Израильский кабинет безопасности собрался 15 апреля, чтобы обсудить возможность прекращения огня в Ливане, находясь под сильным давлением Вашингтона. Два высокопоставленных ливанских чиновника сообщили, что США оказывали давление на Израиль, чтобы он работал над прекращением огня, в том числе во время переговоров между израильскими и ливанскими представителями в Вашингтоне. Длительность прекращения огня в Ливане, вероятно, будет зависеть от того, как долго продлится перемирие между США и Ираном.

Что происходит в Ливане сейчас?

Несмотря на дипломатическую активность, боевые действия в Ливане лишь усилились. Вечером 15 апреля премьер-министр Нетаньяху приказал армии расширить наземное вторжение в Южном Ливане, продвигаясь на восток. Он также заявил, что поручил военным продолжать укреплять зону безопасности в Южном Ливане, одновременно ведя переговоры о мирном соглашении с Ливаном.

Ключевой точкой противостояния остается город Бинт-Джбейль, известный как столица "Хезболлы". Израильская армия утверждает, что полностью окружила центр города и боевиков. Начальник штаба Замир подтвердил, что операция в Бинт-Джбейле продолжается. По данным израильских военных, в результате последней атаки было уничтожено около 70 объектов инфраструктуры "Хезболлы" в районе Бинт-Джбейля. Израиль также заявил о срыве двух атак "Хезболлы" и ликвидации членов ячеек группировки.

Одновременно израильская армия начала новое наступление в восточном секторе, продвинувшись к деревне Деббин. Еще три дивизии готовятся к созданию буферной зоны, что, по словам израильских чиновников, включает уничтожение деревень вдоль ливано-израильской границы. При этом "Хезболла" продолжает оказывать сопротивление. Группировка заявляет о ракетных обстрелах израильских позиций и "засадах" в Бинт-Джбейле.

При этом цена войны в Ливане уже измеряется тысячами жизней и миллионами разрушенных судеб. По данным Минздрава Ливана, с начала эскалации 2 марта 2026 года в стране погибли 2167 человек, включая 172 ребенка, более 7 тысяч человек были ранены. По данным ООН, из более 1,2 млн перемещенных около 350 тысяч - дети. Система здравоохранения Ливана находится на грани коллапса: больницы переполнены. Израильские атаки затронули не только военные, но и гражданские объекты. Уничтожены мосты, дома и медицинские учреждения.

Будет ли перемирие между Израилем и Ливаном?

Сегодня вечером израильская газета Haaretz сообщила, что Армия обороны Израиля готовится объявить о прекращении огня в Ливане. По данным издания, перемирие ожидается в период с 19:00 (МСК) (16:00 GMT). Согласно источникам, высокопоставленные израильские военные командиры получили указания подготовить силы, развернутые в настоящее время на юге Ливана, к возможному прекращению боевых действий. Им сообщили, что перемирие начнется в указанный временной интервал.

Военные чиновники заявили, что подготовка к прекращению огня идет полным ходом. Однако официальный представитель Армии обороны Израиля отказался комментировать эти сообщения. Официального подтверждения этой информации со стороны ливанских властей, а также американских посредников также пока не последовало.

Вчера вечером израильский кабинет безопасности провел многочасовое заседание, на котором рассматривалась возможность прекращения огня в Ливане. По данным СМИ, кабинет обсуждал запрос США о прекращении огня, однако совещание завершилось без каких-либо объявлений. Израильский канал 12, ссылаясь на источники, сообщил, что Вашингтон оказывает давление на Израиль с целью согласиться на временное прекращение огня продолжительностью в одну неделю. Тот же источник сообщил, что, по оценкам, в течение нескольких дней у них не будет иного выбора, кроме как полностью прекратить огонь в Ливане.