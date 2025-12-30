Золото и серебро установили новые рекорды на бирже

В понедельник на торгах фьючерсы на золото и серебро установили новые рекорды. Стоимость золота превышала $4610, серебра – $83.

Драгоценные металлы вновь устанавливают рекорды на бирже – цены на золото и серебро 12 января утром вышли на новый максимум.

Стоимость февральского фьючерса на золото на бирже Comex достигала $4 612,4 за унцию – что стало новым рекордом. Затем рост замедлился, на 07:20 тройская унция золота подорожала на 1,8% с закрытия предыдущей торговой сессии, до $4582,14.

Цены на серебро также этим утром пошли вверх, был превышен уровень в $83. Мартовский фьючерс достигал $83,88, а затем торговался по $83,475 – что выше уровня закрытия прошлой сессии на 5,21%.