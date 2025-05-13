Россия и Казахстан вместе сформируют консорциум по строительству АЭС

Казахстан выбрал РФ лидером консорциума для строительства первой АЭС в республике. В планах совместное формирование международного консорциума для реализации проекта.

Госкорпорация "Росатом", Агентство по атомной энергии Казахстана и ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" совместно займутся формированием международного консорциума по строительству атомной электростанции в Казахстане.

Ранее Росатом был выбран лидером консорциума. РФ и Казахстана займутся формированием эффективного международного консорциума и привлечением государственного экспортного финансирования от России, уточнили в Агентстве по атомной энергии Казахстана.

"Росатом" был выбран лидером на уровне экспертов атомной отрасли, а также Агентством по атомной энергии и Межведомственной комиссией по вопросам развития атомной отрасли. Методология оценки подтверждена независимым международным консультантом - компанией Assystem. Сотрудничество с Росатомом основано на результатах комплексной технической и экономической оценки.

"Таким образом, принятое решение не предполагает пересмотра и считается окончательным в рамках текущего процесса для первой АЭС"

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В Агентстве отметили, что выбор в пользу российской госкорпорации отражает интересы энергетической безопасности и развития Казахстана.

"У Казахстана и России давние стратегические связи, в том числе в атомной сфере"

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