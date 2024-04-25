Россия снижает пошлины на экспорт пшеницы

Уже 11 июня экспортеры российской пшеницы ощутят на себе новые налоговые послабления – пошлины на экспорт из страны продукта №1 снизятся в 1,6 раза, сообщили сегодня в Минсельхозе РФ.

Россия серьезно снижает для покупателей пошлины на экспорт российских зерновых – так, налоговая ставка для покупателей российской пшеницы с 11 июня снизится в 1,6 раза и составит 652,5 рубля против 1 023,5 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз РФ.

Пошлина на ячмень снова будет нулевой, а на царицу полей кукурузу она снизится до с 506,1 рубля до 359,9 рубля за тонну, передает "Интерфакс".

Ставки рассчитали исходя из цен – пшеница обходится покупателям в $240,5 за т, ячмень 0 в $204, кукуруза – в $220,9, действовать они будут по 17 июня, после чего 11 июня в Минсельхозе объявят пошлины на следующий период - с 18 по 24 июня.

Сейчас в стране действуют гибкие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя, введенные в рамках механизма зернового демпфера в ибне 2021 года. а полученные средства направляются на субсидирование сельхозпроизводителей.

Ранее ставки пошлин исчислялись в долларах, а с июля 2022 года они рассчитываются в рублях. С июня прошлого 2024 года базовая цена на пшеницу держится на уровне 18 тыс рублей за т, на ячмень и кукурузу - 16 875 рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что с января 2023 года пошлина на экспорт пшеницы из России выросла до 4 766,3 рубля за т, на вывоз ячменя – 3 870,6 рубля, кукурузы – 1 289,4 рубля, до этого пошлина на экспорт продукта №1 из России составляла 4 160,9 рубля за т, на вывоз ячменя – 3 420,4 рубля, кукурузы – 692,6 рубля за т.