Казахстанское зерно будут продавать в Азербайджан и Иран

Казахстан собрал рекордный урожай зерновых и готов начать поставлять их Азербайджан, Иран, Ирак и Афганистан – этот вопрос уже рассматривает кабинет министров страны.

До 2 млн т казахстанского зерна вскоре может начать поставляться в Азербайджан, Иран, Ирак, Афганистан, а также страны Северной Африки и ЕС через порты Черного и Балтийского морей, сообщает в Telegram-канале пресс-служба правительства Казахстана.

"По состоянию на конец ноября текущего года экспортировано 6,3 млн тонн зерна. Экспорт нового урожая составил 2,37 млн тонн, что на 52% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года"

– Кабмин Казахстана

Урожай зерновых в нынешнем году настолько велик, что аграрии страны готовы отправить на экспорт до 12 млн т – большую его часть примут страны Центральной Азии, Китай, Афганистан и Италия, передает Sputnik Азербайджан.

В минувшем 2023 году Азербайджан тоже закупил пшеницу у Казахстана, но поставки сократились вдвое - до 152 тыс т, тогда как в отдельные годы импорт составлял около 300 тыс т зерна. В нынешнем 2024 году казахстанская пшеница в Азербайджан не поставлялась.

Общая потребность Азербайджана в зерновых составляет свыше 750 тыс т, основным его поставщиком остается Россия.