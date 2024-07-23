В Казахстане вырастет венгерский агропарк

В скором времени в Акмолинской области Казахстана на площади в 27 гектаров вырастет новый агропарк, который будет возведен на средства венгерских инвесторов – в новой локации будут производить 7-8 аграрной продукции.

В одном из основных зерносеющих регионов Казахстана – Акмолинской области – на средства венгерской компании Globalia будет построен аграрный индустриальный парк, в состав которого войдут комбикормовый завод, завод по выращиванию рыбы, опытные сельхозстанции и другие объекты.

При этом работать новая аграрная локация будет по самым передовым венгерским технологиям инвестора и производить 7-8 разновидностей аграрной продукции, сообщает казахстанское агентство "АПК Новости".

В первые несколько лет в состав нового агропарка войдут комбикормовый завод, рыбоводческая ферма, опытные станции по выращиванию сортов различных культур, а также семеноводческая ферма, которая будет выращивать элитные семена различных культур по своей собственной технологии.