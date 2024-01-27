Пустоши Аральского моря поможет озеленить Китай

Высохшее дно Аральского моря планируется озеленять при участии Китая. Глава Минэкологии Казахстана обсудил этот вопрос с китайскими учеными.

К решению экологической проблемы высыхающего Аральского моря подключатся специалисты из Китая.

Китайские ученые намерены совместно с Казахстаном принять участие в создании лесных насаждений на высохшем дне Аральского моря. Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев провел встречу со специалистами из Синьцзянского института экологии и географии Китайской академии наук. Темой беседы стал вопрос создания лесных насаждений на высохшем дне Арала - озеленение соленых пустошей поможет снизить негативное влияние на экологию.

Также стороны договорились организовать совместный казахстанско-китайский центр по решению вопросов экологии на осушенном дне Аральского моря, информирует Минэкологии Казахстана.

Казахстан возглавляет Международный фонд спасения Арала, председательство республики продлится три года, на этот период намечены обширные работы.