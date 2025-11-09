Карачаево-Черкесия снова вошла в топ лучших по работе с молодежью регионов

КЧР в третий раз подряд попала в число регионов, где эффективнее всего налажена работа с молодежью. О том, благодаря чему республике удается достигать такого результата, рассказал глава региона Рашид Темрезов.

Глава региона уточнил, что данные за текущий год огласили на всероссийском семинаре-совещании руководителей структур, реализующих молодежную политику.

По его словам, достижение говорит о верности выбранной стратегии развития молодежной сферы. Попадание в первую десятку также свидетельствует о вовлеченности молодежи в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную его жизнь.

Темрезов подчеркнул, что этого, в свою очередь, удалось добиться благодаря плодотворной работе руководителя Минмола республики Ибрагима Тоторкулова и всех сотрудников ведомства.