В Черкесске откроется Дом дружбы народов Карачаево-Черкесии

В столице Карачаево-Черкесии на базе столичного Дворца культуры откроют Дом дружбы, на территории которого установят постоянную выставочную экспозицию народов, проживающих в республике.

Глава Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашид Темрезов на рабочей встрече с мэром Черкесска Алексеем Баскаевым поручил ему организовать работу Дома дружбы, а также установить постоянную выставочную экспозицию народов республики на базе реконструированного ДК столицы республики.

"Обратил внимание на видеообращение, которое направили мне на прямую линию старейшины - представители общественных организаций с просьбой создать Дом дружбы"

- Рашид Темрезов

Дом дружбы станет той площадкой, на которой общественные национальные организации КЧР смогут обмениваться опытом и общаться с молодежью, воспитывая ее на национальных традициях в духе дружбы и братства между людьми разных национальностей, отметил глава региона.