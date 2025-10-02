Карачаево-Черкесия вошла в число популярных направлений для семейных поездок

Отдых в Карачаево-Черкесии оказался одним из самых популярных вариантов среди российских семей в ноябре 2025 года, наряду с Кубанью и Москвой.

Карачаево-Черкесская Республика попала в число наиболее популярных направлений для путешествий с семьей в ноябре, сообщает региональное правительство.

В сообщении говорится, что, как следует из данных сервиса "Яндекс. Путешествия", в КЧР забронировали гостиницы и апартаменты 4% путешественников.

Кроме того, популярны на последний осенний месяц у россиян Кубань, Москва и Подмосковье. Многие также выбирают поездки в Северную столицу Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Татарстан.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" составил список самых живописных маршрутов для путешествий по Северному Кавказу осенью. Два из них расположены в КЧР. Это прогулки по экотропам на курорте "Архыз" и по тропам Тебердинского заповедника.