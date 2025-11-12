В Зеленокумске откроют индустриальный парк за 2 млрд рублей

На Ставрополье планируется запуск индустриального парка с общим объемом инвестиций в 2 млрд рублей. Открыться объект должен до конца года.

В Зеленокумске Ставропольского края запустят индустриальный парк. В проект вложат свыше 2 млрд рублей.

Согласно информации СМИ, площадь объекта составит 172 га, крупнейшим производителем, который будет располагаться на территории парка, станет предприятие по переработке зерна. Первая фаза строительства уже находится в процессе реализации.

Сообщается, что открытие производственного комплекса запланировано до конца этого года. Инвестиции в региональные индустриальные парки достигли суммарно 64 млрд рублей.