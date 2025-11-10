На Ставрополье закупили оборудование для перинатальных центров за 300 млн рублей

Медицинское оборудование на 300 млн рублей приобретено для двух перинатальных центров в Ставропольском крае, поведал глава регионального Минздрава Юрий Литвинов.
"В 2025 году в рамках национального проекта "Семья" дооснащаем два перинатальных центра на сумму более 300 млн рублей, закупили самое современное оборудование. Завершаем открытие девяти женских консультаций в тех районах, где помощь оказывалась в кабинетах акушеров-гинекологов"
– Юрий Литвинов
Литвинов подчеркнул важность открытия новых женских консультаций для повышения качества диагностики. Краевые власти также планируют запуск новых центров сосудистой диагностики. Один из них в ближайшее время должен принять первых пациентов в Кисловодске, отметил глава ведомства.