На Ставрополье закупили оборудование для перинатальных центров за 300 млн рублей

Палата в больнице
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Перинатальные центры на Ставрополье получат оборудованием за 300 млн рублей. Также ожидается открытие сосудистого центра в Кисловодске.

Медицинское оборудование на 300 млн рублей приобретено для двух перинатальных центров в Ставропольском крае, поведал глава регионального Минздрава Юрий Литвинов. 

"В 2025 году в рамках национального проекта "Семья" дооснащаем два перинатальных центра на сумму более 300 млн рублей, закупили самое современное оборудование. Завершаем открытие девяти женских консультаций в тех районах, где помощь оказывалась в кабинетах акушеров-гинекологов"

– Юрий Литвинов

Литвинов подчеркнул важность открытия новых женских консультаций для повышения качества диагностики. Краевые власти также планируют запуск новых центров сосудистой диагностики. Один из них в ближайшее время должен принять первых пациентов в Кисловодске, отметил глава ведомства.

