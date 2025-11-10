Вестник Кавказа

Туристка судится с агропарком на Ставрополье из-за травмы

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россиянка подала в суд на ферму в Ставропольское крае. Ве время отдыха женщина получила травму – перелом костей голени.

Жительница Ставропольского края подала иску к фермерскому хозяйству, где она во время отдыха получила травму, дело рассматривает Промышленный районный суд Ставрополя.

"В августе 2025 года истец находилась в парке соломенных фигур хозяйства, где упала из-за плохо закрепленных веревок на соломенных блоках, используемых в качестве импровизированных ступенек к одному из аттракционов"

– пресс-служба суда

Врачи диагностировали пострадавшей закрытый перелом обеих костей правой голени, потребовалась операция.

Женщина требует агропарк возместить ущерб и расходы на лечение, сумма иска превышает 600 тыс рублей.

