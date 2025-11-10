Туристка судится с агропарком на Ставрополье из-за травмы

Россиянка подала в суд на ферму в Ставропольское крае. Ве время отдыха женщина получила травму – перелом костей голени.
Жительница Ставропольского края подала иску к фермерскому хозяйству, где она во время отдыха получила травму, дело рассматривает Промышленный районный суд Ставрополя.
"В августе 2025 года истец находилась в парке соломенных фигур хозяйства, где упала из-за плохо закрепленных веревок на соломенных блоках, используемых в качестве импровизированных ступенек к одному из аттракционов"
– пресс-служба суда
Врачи диагностировали пострадавшей закрытый перелом обеих костей правой голени, потребовалась операция.
Женщина требует агропарк возместить ущерб и расходы на лечение, сумма иска превышает 600 тыс рублей.