Туристический налог в Ставрополье направят на развитие края

Только на туристическом налоге власти Ставрополья за 9 месяцев текущего 2025 года заработали более 540 миллионов рублей, все они будут направлены на развитие территорий курортного региона.

Бюджет Ставропольского края получил в январе-сентябре 2025 года более 540 млн рублей туристического налога, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства края.

"За 9 месяцев 2025 года объем собранных средств превысил 540 млн рублей. Это почти на 40 млн рублей больше прошлогоднего показателя курортного сбора"

- министр туризма и оздоровительных курортов края Андрей Толбатов

Темпы сбора туристического налога обсудили на совещании в правительстве Ставрополья, в ходе которого губернатор края Владимир Владимиров потребовал, чтобы каждый рубль из этих средств был направлен на развитие территорий края, - передает "Интерфакс".

Сумма туристического налога в Ставропольском крае в нынешнем году составляет 1% от стоимости номера, а за это время на курортах края отдохнули рекордные 6,2 млн туристов.