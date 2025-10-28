Туристический налог в Ставрополье направят на развитие края

Бюджет Ставропольского края получил в январе-сентябре 2025 года более 540 млн рублей туристического налога, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства края.
"За 9 месяцев 2025 года объем собранных средств превысил 540 млн рублей. Это почти на 40 млн рублей больше прошлогоднего показателя курортного сбора"
- министр туризма и оздоровительных курортов края Андрей Толбатов
Темпы сбора туристического налога обсудили на совещании в правительстве Ставрополья, в ходе которого губернатор края Владимир Владимиров потребовал, чтобы каждый рубль из этих средств был направлен на развитие территорий края, - передает "Интерфакс".
Сумма туристического налога в Ставропольском крае в нынешнем году составляет 1% от стоимости номера, а за это время на курортах края отдохнули рекордные 6,2 млн туристов.